Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Özel, Türkiye'de hukuka ve adalete güvenin en düşük seviyede olduğunu söyleyerek, "Her iki parti olarak AK Parti'nin siyasi kapkaç operasyonlarından muzdaribiz. AK Parti'nin istenmediği beldelerde, ilçelerde, illerde, büyükşehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin adayları millet tarafından göreve getirildi. 'AK Parti yetti artık, siz yönetin' dediler. 'AK Parti belediyeciliğinden rahatsızız' dediler. 'Artık bu kadar israf yapılmasın, milletin parası millete harcansın' dediler. Takdirde bulundular. Milletimiz, binin üzerindeki seçim çevresinde hangi takdirde bulunduysa başımızın, gözümüzün üzerinedir. AK Parti'den memnun olup devam ettiren seçmen de haklıdır. Değiştiren seçmen de haklıdır. Burada haksız olan; AK Parti'ye itirazla gelip aday olmuş, partilerimizden seçilmiş kişilere ağır baskılar yapılması; 'Ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın.' İkincisi, olmayacak teklifler; 'Bütün borçlarını sileriz. Şu kadar para veririz, şu kadar imkan yaratırız. Seni baş tacı yaparız. Bizim partimize geçeceksin.' Geleceğe yönelik vaatler; 'Bugün geçersin, yarın milletvekili olursun.' Bu görüşmeleri, il belediye başkanlarıma il başkanlarının doğrudan 'Sizi Cumhurbaşkanımıza götürelim, bir onunla konuşun' diyecek kadar hadsizleşen, meselenin de 'Hadi gidelim' diyeni de kolundan tutup götürebildikleri, bu tekliflerin yanında söylendiği, kendisinin de 'Bu işi halledelim' dediği bir sürecin içindeyiz" açıklamasında bulundu.