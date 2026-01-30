  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dört gözle bekleniyordu ve Ademola Lookman rekor bonservisle Fenerbahçe'ye! Bakın ne verilirse ne oluyor?!? Peyniri uzadıkça uzuyor: Sıcacık kuymak tarifi 16 yıldır bekleniyordu! Türkiye'nin dev projesi resmen rafa kaldırıldı Buna dikkat: Bebek maması uyarısı geldi! Herkes bunu konuşuyor Yağmurda göle dönen sokakta çocukluk hayalini gerçekleştirdi Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira
Siyaset
9
Yeniakit Publisher
Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi yasağını uzatan “kayıp trilyon iftirası”nda başı çeken CHP, ne hikmetse bugün Yeniden Refah Partisi tarafından baş tacı ediliyor. Geçmişte hocayı boncuk boncuk terleten zihniyet, bugün benzer iftiraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için savururken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da destek çıkıyor. Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Erbakan, Özel’in iftiralarına ağzını açmadı; aksine, halkın erken seçim istediğini ileri sürerek deyim yerindeyse CHP’ye çanak tuttu.

3
#1
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

CHP Genel Başkanı Özel, Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Fatih Erbakan'ı, beraberindeki heyetle ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe iftiralar savurdu.

#2
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Özel, Türkiye'de hukuka ve adalete güvenin en düşük seviyede olduğunu söyleyerek, "Her iki parti olarak AK Parti'nin siyasi kapkaç operasyonlarından muzdaribiz. AK Parti'nin istenmediği beldelerde, ilçelerde, illerde, büyükşehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin adayları millet tarafından göreve getirildi. 'AK Parti yetti artık, siz yönetin' dediler. 'AK Parti belediyeciliğinden rahatsızız' dediler. 'Artık bu kadar israf yapılmasın, milletin parası millete harcansın' dediler. Takdirde bulundular. Milletimiz, binin üzerindeki seçim çevresinde hangi takdirde bulunduysa başımızın, gözümüzün üzerinedir. AK Parti'den memnun olup devam ettiren seçmen de haklıdır. Değiştiren seçmen de haklıdır. Burada haksız olan; AK Parti'ye itirazla gelip aday olmuş, partilerimizden seçilmiş kişilere ağır baskılar yapılması; 'Ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın.' İkincisi, olmayacak teklifler; 'Bütün borçlarını sileriz. Şu kadar para veririz, şu kadar imkan yaratırız. Seni baş tacı yaparız. Bizim partimize geçeceksin.' Geleceğe yönelik vaatler; 'Bugün geçersin, yarın milletvekili olursun.' Bu görüşmeleri, il belediye başkanlarıma il başkanlarının doğrudan 'Sizi Cumhurbaşkanımıza götürelim, bir onunla konuşun' diyecek kadar hadsizleşen, meselenin de 'Hadi gidelim' diyeni de kolundan tutup götürebildikleri, bu tekliflerin yanında söylendiği, kendisinin de 'Bu işi halledelim' dediği bir sürecin içindeyiz" açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok sert tepki gösterdiğini söyleyen Özel, "Bin pişman oldu. İnsan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisinin durumunu söylediğimde; kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var ya. Suç duyurusu orada durur, yıllarca durur. Günü geldiğinde de mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam Özlem Çerçioğlu hakkında edinilen bilgi ve belgeleri verecek mahkeme bulurum. Onun dediği mahkemeye vermem. Dokunulmazlık var; hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim. Mahkeme, bana deseydi ki; 'Özlem Çerçioğlu hangi faturasını Aziz İhsan Aktaş'a ödetmiş?' Ben de 'İftira atmadım efendim, işte faturası burada' deseydim. Madem öyle bir şey yapacak Özlem Çerçioğlu; bunu ibretialem olsun diye söylüyorum; kendisine güvenen, ahlakına güvenen, temiz belediyecilik yaptığına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler, namusuyla Silivri'de yatıyorlar. AK Parti’ye teslim olanlara, Silivri’ye atılmak yerine AK Parti'ye katılmayı tercih edenlere ibretialem olsun. Bu iş bir seçimle de bitmez. Bu seçimden sonrası var. Ondan sonrasını göreceğim. Tabii dokunulmazlık teklifleriyle, 'CHP gelirse seni yargılar. Biz seni milletvekili yaparız'; bunların hepsini duyuyoruz. Kimler ne konuşuyor, hepsini görüyoruz. Ama çok net bir şekilde bu siyasi kapkaç. Adalet ve Kalkınma Partisi işi gücü bırakmış, 'Yeniden Refah'tan belediye başkanı devşireyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı devşireyim.' Biz onları neyin rahatsız ettiğinin farkındayız. Bizi izlemeye devam etsinler. Onları rahatsız etmeye, milleti memnun etmeye, millet için siyaset yapmaya, tüm sorunları çözmek için de iktidar olmaya kararlıyız" dedi.

#4
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Ardından soruları yanıtlayan Özel, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın, 'Eğer emekli sorunu aşılamazsa emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar' açıklamasına ilişkin, "Ben 2009 yılından beri otobüsün üstündeyim. En sonunda çarşamba akşamı İstanbul'da otobüsün üstündeydim ve Bağcılar'da; Bağcılar'ın en büyük meydanı neredeyse sıfır derece sıcaklıkta, ocak ayının ortasında hınca hınç doluydu.

#5
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Meydanın yüzde 70'e yakını emekliydi. Ve ben öyle bir öfke görmedim. Emeklilerin gözlerindeki ateş, bu iktidarı yakacak. Böyle bir haksızlığa uğranmış durum; kesinlikle ve kesinlikle iki sene sonra, 'Biraz fazla para veririz, telafi ederiz, biz yine onları kandırırız' falan; öyle bir durumla karşı karşıya değil emekliler. Emeklilere 'Sen emekli ol. Bundan sonra biz sana bakacağız' denmiş. O emekliye şimdi bu ülkede tarihte görülmemiş bir haksızlık yapılıyor. Emekliye '20 bin lirayla geçinin' diyorlar. O yüzden Şamil Tayyar'la aynı görüşteyim.

#6
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Ve Şamil Tayyar da demek ki sahayı okuyabiliyor. İktidar partisinde sahayı okuyamayanlar var. Okuyup da susanlar var. Bir de yavaş yavaş sahadaki öfkeyi görüp söylemeye başlayanlar oldu. Ben de açıklamasını gördüğümde Şamil Bey'i de bunlardan bir tanesi olarak değerlendirdim. Emeklerin gözlerindeki öfke ve kızgınlık, bundan önce hiç şahit olmadığımız boyutta" diye konuştu. Özel, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın geçinemediğini söylemesine ilişkin soruya da "Ben bir cümle söyleyeyim sadece; Allah utanma duygusunu hiçbirimizden esirgemesin" diyerek yanıt verdi.

#7
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Fatih Erbakan ise milletin meselesinin kendilerinin meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu görüşmelerde de iki siyasi partinin başkanı olarak elbette ki milletimizin derdiyle dertlenmek adına bu meseleleri ele aldık ve yine bir olası erken seçimin tarihiyle ilgili de çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduk.

#8
Foto - Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Bu seçimin bize göre, muhalefet partilerine göre bir an evvel yapılması gerektiğini ve milletin de böyle bir istek içerisinde olduğunu da burada karşılıklı olarak müzakere ettik. Yapılan araştırmalarda bizim parti başkanları olarak, parti teşkilatları olarak sahada, Anadolu'da, Trakya'da gördüğümüz; milletin kahir ekseriyetinin bir an evvel bir erken seçim yapılması ve bu ekonomik sıkıntılardan, bu ekonomik krizden, bu adaletsizlikten kurtulmak olduğuna müşahede ettiğimizi ifade ettik" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zenel

Borcunu AKP odemisti hatirliyorum

meleknur

MİLLET İŞİTSİN? GÖRSÜN? BİLSİN?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı
Gündem

SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı

Antalya'da özel hastanelere yönelik denetimleri birer "şantaj" aracına dönüştürerek rüşvet çarkı kuran eski SGK İl Müdürü Selim E. ve iki ba..
ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!
Gündem

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

CHP’den istifa ederek AK PARTİ saflarına katılan AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU, kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Ö..
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!
Gündem

Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!

Yunan pentapostagma sitesinin haberine göre, Türkiye; Yunanistan, İsrail ve Hindistan’ın Hint Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e uzanan koridor pl..
Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu
Gündem

Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu

Yazar Yücel Kaya, 20. yüzyıl trajedilerinin perde arkasını araladığı analizinde, NAZİ zulmünden VARLIK VERGİSİ’ne kadar uzanan sürecin aslın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23