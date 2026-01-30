Merhum Erbakan’a da ‘hırsız’ demişlerdi! Yeniden Refah’a giden Özel’den iftira üstüne iftira

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok sert tepki gösterdiğini söyleyen Özel, "Bin pişman oldu. İnsan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisinin durumunu söylediğimde; kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var ya. Suç duyurusu orada durur, yıllarca durur. Günü geldiğinde de mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam Özlem Çerçioğlu hakkında edinilen bilgi ve belgeleri verecek mahkeme bulurum. Onun dediği mahkemeye vermem. Dokunulmazlık var; hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim. Mahkeme, bana deseydi ki; 'Özlem Çerçioğlu hangi faturasını Aziz İhsan Aktaş'a ödetmiş?' Ben de 'İftira atmadım efendim, işte faturası burada' deseydim. Madem öyle bir şey yapacak Özlem Çerçioğlu; bunu ibretialem olsun diye söylüyorum; kendisine güvenen, ahlakına güvenen, temiz belediyecilik yaptığına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler, namusuyla Silivri'de yatıyorlar. AK Parti’ye teslim olanlara, Silivri’ye atılmak yerine AK Parti'ye katılmayı tercih edenlere ibretialem olsun. Bu iş bir seçimle de bitmez. Bu seçimden sonrası var. Ondan sonrasını göreceğim. Tabii dokunulmazlık teklifleriyle, 'CHP gelirse seni yargılar. Biz seni milletvekili yaparız'; bunların hepsini duyuyoruz. Kimler ne konuşuyor, hepsini görüyoruz. Ama çok net bir şekilde bu siyasi kapkaç. Adalet ve Kalkınma Partisi işi gücü bırakmış, 'Yeniden Refah'tan belediye başkanı devşireyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı devşireyim.' Biz onları neyin rahatsız ettiğinin farkındayız. Bizi izlemeye devam etsinler. Onları rahatsız etmeye, milleti memnun etmeye, millet için siyaset yapmaya, tüm sorunları çözmek için de iktidar olmaya kararlıyız" dedi.