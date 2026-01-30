Ünlü havalimanı yarı fiyatına satıldı: Sebep Türkiye
Ünlü havalimanı sahibinin Türkiye bağlantısı nedeniyle kamulaştırıldı. Yapılan ihaleyle de yarı fiyatına satışı yapıldı.
Eski sahibi Dmitriy Kamensçik'in, Türkiye ve BEA gibi yabancı vatandaşlıkları olduğu gerekçesiyle kamulaştırılan Moskova Domodedovo Havalimanı açık artırma ile yeniden satıldı.
Rusya’nın en büyük havalimanlarından Domodedovo’nun özelleştirilmesinde süreç nihai aşamaya girdi. Günlerdir beklenen ihalenin kazananına ilişkin belirsizlik, sektör kaynaklarının aktardığı bilgilerle büyük ölçüde giderildi.
Perşembe günü yapılan açık artırmada, Domodedovo Grubu’nun sahibi konumuna Şeremetyevo yapısıyla bağlantılı OOO “Perspektiva”nın yükseldiği bildirildi. Böylece, uzun süredir masada olan özelleştirme dosyasında kritik bir eşik aşılmış oldu. Resmî ajans Ria Novosti’nin geçtiği habere göre, ihaledeki fiyat 132,2 milyar rublelik başlangıç seviyesinden yarı yarıya indi. Kaynaklar, özelleştirme sonuçlarının resmen Cuma günü, 30 Ocak’ta yani bugün ilan edilmesinin planlandığını ifade ediyor.
Açık artırmaya, Vnukovo Havalimanı’nın bağlı ortaklığı “Moskova Uluslararası Havalimanı” da başvurdu. Bu bilgi, daha önce Vedomosti’ye konuşan Vnukovo ortaklarından Vitaliy Vantsev tarafından teyit edilmişti. Yakın zamana dek devlet mülkiyetinde bulunan Domodedovo, yıl başında satış listesine alındı. 20 Ocak’ta düzenlenen ilk ihale geçersiz sayıldı; tek başvuruyu yapan bireysel girişimci Yevgeniy Bogatıy, gerekli tüm belgeleri sunmadığı gerekçesiyle elenmişti.
Tekrarlanan ihalede, başlangıç fiyatı yine 132,3 milyar ruble olarak belirlendi ancak Hollanda usulü açık artırma formatı kullanıldı. Kurala göre fiyat, tavanın yüzde 50’sine kadar düşürülebiliyor ve indirim adımı yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Geçtiğimiz yaz, Domodedovo Grubu’na bağlı şirketler, mahkeme kararıyla Rosimuşçestvo’nun mülkiyetine geçmişti.
17 Haziran’da Moskova Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Başsavcılığın açtığı davayı bütünüyle kabul ederek, havalimanı varlıklarını elinde tutan DME Holding LLC’nin yüzde 100 hissesinin devlet gelirine geçirilmesine hükmetmişti. Davada, havalimanının faydalanıcılarının yurtdışı yerleşik olduğu; Rusya Federasyonu mevzuatına aykırı biçimde stratejik önemdeki bir işletmenin varlıklarını yönettikleri ve kârları yurt dışına aktardıkları iddiaları yer aldı. Bu iddialar, özelleştirme sürecinin tasarımına ve rekabet şartlarına yön veren temel parametrelerden atılan son adımla birlikte, Domodedovo dosyası rekabet, fiyat oluşumu ve hukuki netlik açısından yeni bir evreye geçmiş görünüyor. Resmî açıklamanın ardından operasyonel devir, yatırım taahhütleri ve yönetim yapısına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.
