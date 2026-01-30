Ünlü havalimanı yarı fiyatına satıldı: Sebep Türkiye

Perşembe günü yapılan açık artırmada, Domodedovo Grubu’nun sahibi konumuna Şeremetyevo yapısıyla bağlantılı OOO “Perspektiva”nın yükseldiği bildirildi. Böylece, uzun süredir masada olan özelleştirme dosyasında kritik bir eşik aşılmış oldu. Resmî ajans Ria Novosti’nin geçtiği habere göre, ihaledeki fiyat 132,2 milyar rublelik başlangıç seviyesinden yarı yarıya indi. Kaynaklar, özelleştirme sonuçlarının resmen Cuma günü, 30 Ocak’ta yani bugün ilan edilmesinin planlandığını ifade ediyor.