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Yaşam
3
Mercek bulutları böyle görüntülendi

2023-11-22 11:46:24
Mercek bulutları böyle görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinin semalarında mercek bulutu görüntülendi.

#1
Foto - Mercek bulutları böyle görüntülendi

Yaklaşık iki gündür aralıklı olarak kar yağışının etkisi altında olan Tatvan ilçesinde kar yağışı sonrası mercek bulutu oluştu. Tatvan’ın Van tarafında oluşan mercek bulutu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçe merkezinden uzun süre görülebilen bulut, görenlerin ilgisini çekti.

#2
Foto - Mercek bulutları böyle görüntülendi

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

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