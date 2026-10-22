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Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

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Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Terör rejimi İsrail, Suriye'de down sendromlu bir çocuğu öldürdü. Şam yönetimi menfur saldırıyı kınadı.

#1
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

İsrail askerlerinin bu sabah Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemele köyüne düzenlediği baskında öldürülen Down sendromlu Muaz el-Baeer, son yolculuğuna uğurlandı.

#2
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Annesini ve babasını daha önce kaybeden Baeer'in cenazesi, Dera'da kaldırıldığı hastaneden alınarak yaşadığı Cemele köyüne getirildi.

#3
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Baeer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

#4
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde, tekbir getirildi ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

#5
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

İsrail askerlerinin bu sabah Dera'nın batı kırsalındaki Cemele köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu özel gereksinimli bir Suriyelinin yaşamını yitirdiği, bir Suriyelinin ise alıkonulduğu bildirilmişti.

#6
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera kırsalında sabah saatlerinde düzenlediği baskında, engelli bir sivilin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

#7
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Açıklamada, Suriye'nin işgalci İsrail güçlerinin Dera'nın batı kırsalındaki Cemle köyüne sızmasının ardından özel gereksinimli (Down sendromlu) bir gencin hayatını kaybetmesine yol açan suçu, en sert şekilde kınadığı belirtildi.

#8
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Sivillerin hedef alınmasının, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail yetkililerini bu suçun tüm sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyor ve Suriye vatandaşlarına yönelik saldırıların ve ihlallerin devam etmesinin Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu, bölgenin güven ve istikrarını tehdit ettiğini ve toparlanma ve yeniden inşa çabalarını engellediğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#9
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

İşte cenaze merasiminden görüntüler...

#10
Foto - Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

İşte cenaze merasiminden görüntüler...

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Yorumlar

Vay vay

Suriyeyi biz fethettik diyenler nerede..İsrail bizden korkuyor diyenler nerede..
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