Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti!

Sivillerin hedef alınmasının, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail yetkililerini bu suçun tüm sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyor ve Suriye vatandaşlarına yönelik saldırıların ve ihlallerin devam etmesinin Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu, bölgenin güven ve istikrarını tehdit ettiğini ve toparlanma ve yeniden inşa çabalarını engellediğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.