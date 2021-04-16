2021-04-16 03:56:05 Mercedes geleceğin otomobili EQS'i tanıttı
Alman otomotiv üreticisi Mercedes, merakla beklenen elektrikli modeli EQS'i tanıttı.
Alman otomotiv üreticisi Mercedes, merakla beklenen elektrikli modeli EQS'i tanıttı.
Lüksün yeni ismi olarak adlandırılan EQS'nin özellikleri de dikkat çektİ.
Usta işi tasarımı sayesinde elde edilen 0,20 Cd sürtünme katsayısı ile en iyi Cd değerine ulaşıldı. Bu aynı zamanda dünya rekoru.
Tavanın açısını bozmadan ilerleyen arka cam nedeniyle bagaj kapağı oldukça kısa olan otomobil 5.2 metrenin üzerinde uzunluğa ve yaklaşık 1.93 metrelik genişliğe sahip.
Arka bölümde dikkat çeken detaylar arasında 3 boyutlu LED stoplar ve difüzör bulunuyor. Ayrıca EQS çift gövde renkli olarak da alınabiliyor.
İç mekanı geçtiğimiz haftalarda tanıtılan otomobilin dokunmatik kumandalara sahip direksiyon simidi diğer Mercedes modellerinden tanıdık olsa da konsolu boydan boya geçen Hyperscreen isimli ekran EQS’e özel.
EQS, doğru akımlı hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj edilebiliyor. 300 kilometreye kadar (WLTP) menzil için yalnızca 15 dakikalık bir şarj yeterli oluyor. EQS, evde veya halka açık şarj noktalarında entegre şarj cihazı kullanılarak AC ile 22 kW’a kadar şarj edilebiliyor.
Aynı S Serisi’nde olduğu gibi arka koltuklarda da yüksek lüks seviyesi sunan EQS’in ön koltuk sırtlıklarında 11.6 inç büyüklüğünde ekranlar yer alıyor.
Elektrikli arka koltuklarda ısıtma soğutma ve masaj fonksiyonlarının alınabildiğini belirtmemize bile gerek yok. 15 hoparlörlü Burmester ses sisteminin 710 Watt çıkış gücü ve iki subwoofer’a sahip olduğunu da belirtelim. Belki çok merak edilmeyecek ama EQS’in bagaj hacminin de 610 ile 1.770 litre arasında değiştiğini söyleyelim.
S Serisi’nde görev yapana benzeyen hava körüklü süspansiyon sistemi hem sertlik, hem de yüksekliğini otomatik olarak ayarlayarak konforu en üst düzeye çıkarıyor. Arka tekerlekleri 10 dereceye kadar döndürebilen yönlendirilebilir arka akssa dönüş çapını 10.9 metreye düşürüyor.
İlk etapta iki farklı model olarak sunulacak EQS’in 450+ olarak adlandırılan versiyonu tek motora ve arkadan itiş sistemine sahip. 333 beygir güç, 568 Nm tork üretebilen otomobil 0’dan 100 km/s sürate 6.2 saniyede ulaşabilecek.
Dört tekerlekten çekişli ve ağırlığı neredeyse 2.6 ton olan EQS 580 4MATIC ise 524 beygir güç, 855 Nm tork üretebiliyor ve 0-100 km/s deparını 4.3 saniyede tamamlayabiliyor. Her iki modelin maksimum sürati de 210 km/s’te sınırlı.
400 Volt mimarisine sahip 107.8 kWh kullanım kapasiteli bataryalar kullanan EQS’in menzili 770 km’ye ulaşabiliyor. 200 kW hızlı şarj destekleyen otomobilin bataryaları %10’dan %80 doluluğa 31 dakikada ulaşabiliyor.
EQS, doğru akımlı hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj edilebiliyor. 300 kilometreye kadar (WLTP) menzil için yalnızca 15 dakikalık bir şarj yeterli oluyor. EQS, evde veya halka açık şarj noktalarında entegre şarj cihazı kullanılarak AC ile 22 kW’a kadar şarj edilebiliyor.
Ayrıca konuma ve batarya tasarrufu sağlayan şarj gibi işlevlere bağlı olarak otomatik olarak etkinleştirilebilen çeşitli akıllı şarj programları bulunuyor.
Elektrikli Zeka özelliğine sahip navigasyon, şarj molaları da dahil olmak üzere en hızlı ve en uygun rotayı birçok etkeni göz önünde bulundurarak planlıyor ve örneğin trafik sıkışıklığına veya sürüş tarzındaki değişikliklere anlık olarak tepki veriyor.
Yeni bir özellik olarak EQS’in bilgi-eğlence sistemi (MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) mevcut batarya kapasitesiyle şarj olmadan ilk hareket noktasına dönmenin mümkün olup olmadığını görselleştiriyor. Rota hesaplamasında manuel olarak eklenen rota üzerindeki şarj noktaları tercih edilebiliyor veya önerilen şarj noktaları hariç tutulabiliyor. Ayrıca şarj başına tahmini ücretlendirme maliyetleri de hesaplanıyor.
“Amaca Yönelik Tasarım” anlayışı Her ne kadar yeni S-Serisi’ne yakın olsa da, EQS tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa ediliyor.
Tamamen yeni bu konsept, “Amaca Yönelik Tasarımı” mümkün kılıyor. Bütünleşik kavisli hatları, fastback arka tasarımı ve olabildiğince önde konumlandırılan kabiniyle EQS, ilk bakışta bile içten yanmalı motora sahip araçlardan ayrışıyor. “Progressive Luxury” (İlerici Lüks) ile birleştirilen “Sensual Purity” (Duygusal Sadelik) tasarım felsefeleri, cömertçe şekillendirilen yüzeyleri, azaltılmış çizgileri ve kesintisiz geçişleri beraberinde getiriyor.
Ön tasarım bir “Siyah Panel” birimiyle birleştiriliyor. Bir ışık bandı ve koyu siyah radyatör ızgarası ile birbirine bağlanan yenilikçi farlar, özgün bir görünüm oluşturuyor. Merkezi Mercedes-Benz Yıldızı ile “Siyah Panel” radyatör ızgarasının görünümü daha da geliştirilebiliyor.
İsteğe bağlı olarak sunulan 3-Boyutlu Yıldız daha çekici bir görünüm sunulmasını sağlıyor. Mercedes-Benz Yıldızı, AMG Line veya Electric Art tasarım paketleri ile birlikte sunuluyor. Tasarım olarak 1911 yılında ticari marka olarak tescil edilen Daimler-Motorengesellschaft’ın orijinal yıldızı kullanılıyor.
Yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde alanı temizleyebilen havalandırma sistemi
Mercedes-Benz, ENERGIZING AIR CONTROL PLUS ile EQS’de hava kalitesi konusunda kapsamlı bir yaklaşım sergiliyor. Sistem; filtreleme, sensörler, ekran konsepti ve klimadan oluşuyor.
Özel filtreleme sistemiyle HEPA filtre, dış hava ile giren ince partikülleri, mikro partikülleri, polenleri ve diğer maddeleri yakalıyor. Aktif kömür kaplaması sayesinde kükürt dioksit, nitrojen oksitler ve kokular da azaltılıyor. HEPA filtre, virüsler ve bakteriler alanında “OFI CERT” ZG 250-1 sertifikasına sahip.
Ön iklimlendirme özelliği ile araca binmeden içerideki hava temizlenebiliyor. Aracın dışındaki ve içindeki partikül seviyeleri de MBUX'te gösteriliyor ve özel hava kalitesi menüsünde ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Dış ortamdaki hava kalitesinin düşük olması halinde sistem yan camları veya açılır cam tavanı kapatmayı öneriyor. Opsiyon olarak önde ve arkada otomatik konfor kapılar sunuluyor. Sürücünün araca yaklaşmasıyla ilk olarak kapı kolları yuvasından dışarıya çıkıyor. Kullanıcı daha da yaklaştığında sürücü kapısı otomatik olarak açılıyor. Sürücü, MBUX’i kullanarak -örneğin çocukların okul önünde araca güvenle binmesini sağlamak için- arka kapıları açabiliyor.
EQS, donanıma bağlı olarak 350 adede kadar sensörle donatılıyor. Bu donanımlar mesafeleri, hızları ve ivmelenmeleri, aydınlatma koşullarını, yağış ve sıcaklıkları, koltuk doluluğunu ve hatta sürücünün göz kırpma sıklığını ve yolcuların konuşmalarını takip ediyor. Tüm bu bilgiler, algoritmalar tarafından kontrol edilen ve yıldırım hızında kararlar veren özel kontrol üniteleri tarafından işleniyor. Yeni EQS, Yapay Zeka (AI) sayesinde öğrenme yeteneğine sahip ve buna bağlı olarak yeteneklerini yeni deneyimlere dayalı olarak geliştirebiliyor.
Yeni EQS’in şasisi dört kollu ön ve çok kollu arka aks mimarisi ile yeni S-Serisi’ni esas alıyor. AIRMATIC havalı süspansiyon ADS + standart olarak sunulurken, rüzgar sürtünmesini düşürmek ve menzili uzatmak üzere 120 km/s civarında aracın süspansiyonu 10 mm ve 160 km/s hızda bir 10 mm daha otomatik olarak alçalıyor.
Sürüş hızının 80 km/s’ye düşmesiyle araç yüksekliği standart seviyeye dönüyor. Yolu izleyen sensörler, süspansiyon sistemini sadece yüksekliğini değil, aynı zamanda çalışma karakterini de yol şartlarına göre ayarlıyor. "Comfort" (konfor), "Sport“ (spor), "Individual" (kişisel) ve "Eco" (ekonomi)olmak üzere DYNAMIC SELECT sürüş modları süspansiyon ayarlarını kullanım gereksinimine uyarlama olanağı sunuyor.
“Hey Mercedes”, Doğal Dil Anlama (NLU) özelliği ile 27 dili destekliyor.
2022 yılında, üç kıtada yedi lokasyonda toplam sekiz Mercedes-EQ elektrikli araç serisi üretilecek.
Yüksek voltajlı bataryalar için 10 yıl veya 250.000 km’ye kadar garanti veriliyor.
EQS’nin üretiminde kullanılan kaynak tasarrufu sağlayan malzemelerin (geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir hammaddeler) ağırlığı 80 kilogram.
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