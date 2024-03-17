2024-03-17 02:43:13 Mercedes-Benz üretimde insansı robotları 7/24 çalıştıracak
Mercedes-Benz fabrikalarında insansı robot kullanarak 7/24 üretim yapmayı planlıyor.
Mercedes-Benz fabrikalarında insansı robot kullanarak 7/24 üretim yapmayı planlıyor.
Sanayi devriminin hızıyla birlikte endüstriyel hareketlilikler de artarak devam ediyor. İlk başlarda tek vardiyalı fabrikalardan başlayıp, 7 gün 24 saat üretim yapan fabrikalara ve ardından robotlarla donatılmış tesislere geçiş yaşandı.
Günümüzde ise karanlık fabrikalar ve insansı robotlar gündemde. Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bu eğilime katılma kararı aldı ve önemli bir anlaşmaya imza attı. Apptronik ile Mercedes-Benz arasındaki bu anlaşmanın detayları haberimizde...
İnsansı robotlarla üretim dünyasına hızlı bir giriş yapıldı. Geçtiğimiz dönemde Amazon, Agility firmasıyla anlaşma yaparak firmanın robotlarını kendi transfer merkezlerinde test etmeye başlamıştı. Tamamen otonom insansı robotlarla yapılan transferlerde bazı aksaklıklar yaşansa da genel olarak robotlar, üzerlerine düşen görevi yerine getirmişti.
Bu trendin devamında, otomotiv devleri de "karanlık fabrikalar" konseptiyle 7/24 kesintisiz üretim yapan fabrikalar modeline ilgi göstermeye başladı. Örneğin, Alman otomotiv markası BMW, 2024 Ocak ayında Figure firmasıyla anlaşma yaparak markanın insansı robotlarının pilot test merkezi halini almıştı. Şimdi ise Mercedes-Benz ve Apptronik arasındaki anlaşma gündemde.
Austin merkezli robot girişimi Apptronik'e göre, Mercedes-Benz ile yapılan işbirliği kapsamında üretimin büyük kısmında insansı robotlar kullanılacak. Bu anlaşma sayesinde firma, büyük oranda test imkanı elde etmiş olacak. Ayrıca Mercedes-Benz fabrikaları, bu test ve kullanım süreçlerinde Apptronik firması için bir pilot merkez haline gelecek.
Anlaşmanın detayları hakkında henüz başka bilgi verilmedi. Anlaşmanın maddi boyutu veya diğer detaylar hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, artan eğilimlere bakarak Mercedes-Benz'in insansı robotlar konusunda büyük yatırımlar yapacağını tahmin etmek zor değil. Zira, Figure ve BMW arasındaki anlaşmanın değeri 675 milyon dolar olarak bildirilmişti. Bu anlaşmaların sonucunda önümüzdeki birkaç yıl boyunca düzenli bir gelir elde edilmesi beklenmiyor. Ancak, ilk test süreçlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, markaların bu anlaşmalar aracılığıyla büyük karlar elde etmeye başlaması amaçlanıyor.
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