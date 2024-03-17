Mercedes-Benz üretimde insansı robotları 7/24 çalıştıracak

Anlaşmanın detayları hakkında henüz başka bilgi verilmedi. Anlaşmanın maddi boyutu veya diğer detaylar hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, artan eğilimlere bakarak Mercedes-Benz'in insansı robotlar konusunda büyük yatırımlar yapacağını tahmin etmek zor değil. Zira, Figure ve BMW arasındaki anlaşmanın değeri 675 milyon dolar olarak bildirilmişti. Bu anlaşmaların sonucunda önümüzdeki birkaç yıl boyunca düzenli bir gelir elde edilmesi beklenmiyor. Ancak, ilk test süreçlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, markaların bu anlaşmalar aracılığıyla büyük karlar elde etmeye başlaması amaçlanıyor.