İşgal rejimine karşı tarihi dava İstanbul’da başladı! Netanyahu ve Ben-Gvir dahil 35 sanık yargılanıyor

“BU DAVA SONUNA KADAR TAKİP EDİLMELİ” MAZLUMDER Başkanı Av. Kaya Kartal ise İstanbul’da başlayan yargılamayı geçmişte kapatılan Mavi Marmara davasıyla ilişkilendirdi. Mavi Marmara davasının kapatıldığı dönemde mağdurlar, şehit yakınları ve avukatlarla birlikte karara tepki gösterdiklerini hatırlatan Kartal, o tarihte sürecin bitmediğini söylediklerini ifade etti. Kartal, 7 Ekim sonrasında Gazze’de yaşananların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğine dikkat çekerek İstanbul’daki davanın sonuna kadar takip edilmesi çağrısında bulundu. “Avukatların, sivil toplumun, basının ve aktivistlerin bu davadan elini çekmemesi lazım” diyen Kartal, işgal rejiminin farklı ülkelerde devam eden yargı süreçlerinde hesap vermesi gerektiğini söyledi. İSTANBUL’DAKİ DAVANIN GÖZÜ DÜNYADA Netanyahu ve Ben-Gvir dahil 35 sanığın yargılandığı İstanbul’daki dava, yalnızca 2025’te insani yardım filolarında bulunan mağdurlar açısından değil, işgal rejimi yetkilileri hakkında farklı ülkelerde yürütülen hukuki süreçler bakımından da önem taşıyor. Mahkemenin müştekilerin ve taraf avukatlarının beyanlarını almasının ardından yargılamanın ilerleyen aşamalarında vereceği kararlar merakla bekleniyor.