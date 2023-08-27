2023-08-27 07:55:44 Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki konuşmasında Millet İttifakı'na ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. "Adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik" diyen Akşener, yerel seçimlere partisinin tek başına gireceğini duyurdu. CHP'nin Akşener'in eleştirilerine yönelik yanıtı ise gecikmedi. CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda Akşener'in sözlerini "İnsafsızca eleştiri" olarak nitelendirdi.