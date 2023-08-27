Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

"ONLARIN YOLUNU KAPATANLARA ENGEL OLAMADIM" Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bütün araştırmalarda bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun da ötesinde il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde bize söylenenenler de bunu doğruladı. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye adaylığımdan fedakakarlık ettim. Ben asıl sorunun kendi safımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk Milleti'nden bu nedenle özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım, Türk Milleti'nden özür diliyorum.