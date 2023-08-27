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Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

2023-08-27 07:55:44
Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki konuşmasında Millet İttifakı'na ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. "Adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik" diyen Akşener, yerel seçimlere partisinin tek başına gireceğini duyurdu. CHP'nin Akşener'in eleştirilerine yönelik yanıtı ise gecikmedi. CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda Akşener'in sözlerini "İnsafsızca eleştiri" olarak nitelendirdi.

#1
Foto - Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda konuştu. Akşener, "Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık." diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

#2
Foto - Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

"ONLARIN YOLUNU KAPATANLARA ENGEL OLAMADIM" Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bütün araştırmalarda bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun da ötesinde il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde bize söylenenenler de bunu doğruladı. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye adaylığımdan fedakakarlık ettim. Ben asıl sorunun kendi safımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk Milleti'nden bu nedenle özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım, Türk Milleti'nden özür diliyorum.

#3
Foto - Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

Yanlarında durdum, yardımlarına koştum, her türlü iftirayı göğüsledim. Onları paçalarından çekenlere engel olamadım. Ben milletimizin omuzlarında taşıdığı bu umudu, umudunu bağladığı bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten giydiremediğim için sizden özür diliyorum. Ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam umut yaşasın diye yaptım."

#4
Foto - Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

"HİÇBİR İLÇE VE BELDEDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ" Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Akşener; "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" dedi.

#5
Foto - Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi. CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, Akşener'in sözleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesi İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı.

#6
Foto - Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Gürsel Tekin Akşener’e ne cevap verdi?

Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. "CHP'NİN ÇOK AĞIR CÜMLELERLE HEDEF TAHTASINA OTURTULMASI İNSAFSIZCA ELEŞTİRİLERDİR" CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. Seçim sürecinde iyi bir sonuç alınmadı diye çok ağır cümlelerle CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir."

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