2023-09-21 11:52:05 Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, ittifak çağrılarına kapıyı kapattı. Eriyen oy oranına rağmen yerel seçimlere kendi adaylarıyla gitme kararı aldı. Hatta dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'nin adaylığını açıkladı. Yerel seçimler planı ise ortaya çıktı… Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşeğinde İYİ Parti liderinin 'yerel seçim pazarlığını' kaleme aldı. Akşener'in çevresine "Artık hiçbir şey almadan verme devri bitti, aldığımız kadar destek vereceğiz" dediğini yazdı.