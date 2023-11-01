Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Çelik ve demir çerçeveli ARCHAX'ı kullanmak isteyen pilot, robotun karın bölgesindeki küçük bir merdiveni tırmanıyor, akabinde, robotun göğsünde bulunan kokpit kabinine giriyor. Kabindeki dört ekrana bağlı bulunan dokuz kameralı bir sistem sayesinde pilot, pil ömrü, hız, eğim açısı ve lokasyon gibi bilgileri izlerken, kameralarla donatılmış robotun dışındaki dünyayı da önündeki ekranlardan görebiliyor. "Robot" ve "araç" şeklinde iki ayrı moda sahip ve saatte yaklaşık 10 kilometre hıza ulaşabilen ARCHAX'ın, JMS'deki kısa süreli tanıtımı sonrası, projenin mimarları AA'ya konuştu.