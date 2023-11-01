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Teknoloji-Bilişim
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Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

2023-11-01 11:54:19
Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Japonya'da girişimci mühendis Yoşida Ryo, anime karakterlerinden esinlenerek ürettiği 4,5 metre yüksekliği ve 3,5 ton ağırlığı olan "ARCHAX" robotunun, afetlerde arama kurtarma ve yardım çalışmaları ile uzay araştırmalarında kullanılmasını hedefliyor. Başkent Tokyo'daki "Big Sight" yerleşkesindeki düzenlenen "Mobility Show" (JMS) etkinliğinde yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar ve fütürist robotlar öne çıkıyor.

#1
Foto - Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Dünya çapında 500'e yakın otomobil üreticisi ve çok sayıda AR-GE takımını bir araya getiren JMS için 1 milyon ziyaretçi hedefi konuldu. Fuar, 5 Kasım'a kadar gezilebilecek.

#2
Foto - Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Japonya Otomobil Üreticileri Federasyonu Başkanı ve Toyota Motor Başkanı Toyoda Akio, fuara yönelik "Dünyaya, geleceğe dair bir mesaj göndermek istiyoruz." dedi.

#3
Foto - Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Fuarda dikkat çeken fütüristik robotlardan biri de "ARCHAX" oldu. 4,5 metre yüksekliğinde, 3,5 ton ağırlığında olan ve 4 tekerleği bulunan robot, "Gundam" isimli anime (Japon çizgi romanı mangaların televizyon ve sinema için filmleştirilmiş biçimi) karakterinden esinlenerek yapıldı.

#4
Foto - Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Dış kısma asılı kameralardan elde edilen görüntülerin yansıtıldığı kokpit monitörleri sayesinde pilot, pedal ve kumanda kollarıyla ARCHAX'ı hareket ettirip manevra kazandırabiliyor.

#5
Foto - Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Pilotun isteğine bağlı olarak ARCHAX, dört tekerlek üzerinde dik robot modu ile kokpitin 17 derece eğik durabildiği daha akıcı şekilde kullanım fırsatı veren araç moduna da geçebiliyor.

#6
Foto - Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Çelik ve demir çerçeveli ARCHAX'ı kullanmak isteyen pilot, robotun karın bölgesindeki küçük bir merdiveni tırmanıyor, akabinde, robotun göğsünde bulunan kokpit kabinine giriyor. Kabindeki dört ekrana bağlı bulunan dokuz kameralı bir sistem sayesinde pilot, pil ömrü, hız, eğim açısı ve lokasyon gibi bilgileri izlerken, kameralarla donatılmış robotun dışındaki dünyayı da önündeki ekranlardan görebiliyor. "Robot" ve "araç" şeklinde iki ayrı moda sahip ve saatte yaklaşık 10 kilometre hıza ulaşabilen ARCHAX'ın, JMS'deki kısa süreli tanıtımı sonrası, projenin mimarları AA'ya konuştu.

#7
Foto - Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...

Fiyat 3 milyon dolar Tsubame Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) İşii Akinori, yaklaşık 4 yıl önce planladıkları ARCHAX projesine 2,5 yıl önce başladıklarını, 2023 yazında ise prototipi ortaya çıkardıklarını söyledi. JMS marjında yerli ve yabancı kamuoyu önünde, ARCHAX prototipinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden İşii, robotun fiyatını 3 milyon dolar olarak belirlediklerini bildirdi.

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