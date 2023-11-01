2023-11-01 11:54:19 Merak edilen o robot uzay yolcusu! İşte ARCHAX robotunun rekor fiyatı...
Japonya'da girişimci mühendis Yoşida Ryo, anime karakterlerinden esinlenerek ürettiği 4,5 metre yüksekliği ve 3,5 ton ağırlığı olan "ARCHAX" robotunun, afetlerde arama kurtarma ve yardım çalışmaları ile uzay araştırmalarında kullanılmasını hedefliyor. Başkent Tokyo'daki "Big Sight" yerleşkesindeki düzenlenen "Mobility Show" (JMS) etkinliğinde yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar ve fütürist robotlar öne çıkıyor.