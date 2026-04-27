Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Yapay zeka teknolojileri, devasa veri analizleriyle Türkiye'nin 50 yıl sonraki demografik haritasını çıkartarak tüm dengeleri değiştirecek bir tabloyu gözler önüne serdi. İklim krizinden sanayi hamlelerine kadar pek çok kriterin hesaba katıldığı analize göre, İstanbul 23.5 milyona dayanırken Anadolu'nun bazı şehirleri ise hayalet kente dönüşme riskiyle karşı karşıya. İşte yapay zekaya göre 81 ilin 50 yıl sonraki tahmini nüfus rakamları...

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Şehir planlamacılarından deneyimli ekonomistlere kadar geniş bir kitlenin yakından takip ettiği nüfus projeksiyonları, günümüzde artık çok daha gelişmiş akıllı algoritmalarla hesaplanıyor. İklim krizinin kuraklık gibi sarsıcı etkileri, tatlı su kaynaklarının yeryüzündeki dağılımı ve yeni açılacak teknolojik istihdam alanları, insanların yaşamak için tercih edeceği bölgeleri baştan aşağı değiştiriyor. Yapay zeka tabanlı ileri sistemler, sadece geçmiş yılların büyüme hızını kopyalamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel ısınma senaryolarını da denkleme dâhil ederek oldukça gerçekçi bir tablo çiziyor.

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Bu devasa veri analizi sonucunda; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi hâlihazırda kalabalık olan metropollerin barınma ve ulaşım sınırlarını gelecekte daha da zorlayacağı açıkça görülüyor. Bunun yanı sıra, iklim avantajına ve tarım potansiyeline sahip olan bazı Anadolu şehirlerinin de sürpriz bir şekilde yeni birer cazibe merkezine dönüşmesi bekleniyor. Elbette bu paylaşılan rakamlar kesin birer kehanet olmasa da, devlet politikalarının ve devasa altyapı yatırımlarının nasıl şekillenmesi gerektiğine dair çok güçlü sinyaller veriyor. İşte yapay zekaya göre 81 ilin 50 yıl sonraki tahmini nüfus rakamları:

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Adana: 3.100.000 Adıyaman: 750.000 Afyonkarahisar: 900.000 Ağrı: 550.000 Aksaray: 530.000 Amasya: 380.000 Ankara: 8.500.000 Antalya: 4.800.000 Ardahan: 90.000 Artvin: 160.000 Aydın: 1.700.000 Balıkesir: 1.650.000 Bartın: 210.000 Batman: 850.000

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Bayburt: 80.000 Bilecik: 290.000 Bingöl: 300.000 Bitlis: 380.000 Bolu: 450.000 Burdur: 280.000 Bursa: 4.900.000 Çanakkale: 850.000 Çankırı: 190.000 Çorum: 500.000 Denizli: 1.400.000 Diyarbakır: 2.800.000 Düzce: 550.000 Edirne: 480.000 Elazığ: 650.000 Erzincan: 240.000 Erzurum: 750.000 Eskişehir: 1.250.000

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Gaziantep: 3.900.000 Giresun: 450.000 Gümüşhane: 130.000 Hakkari: 280.000 Hatay: 2.400.000 Iğdır: 250.000 Isparta: 520.000 İstanbul: 23.500.000 İzmir: 6.800.000 Kahramanmaraş: 1.450.000 Karabük: 250.000 Karaman: 310.000 Kars: 270.000 Kastamonu: 380.000 Kayseri: 1.950.000 Kırıkkale: 280.000 Kırklareli: 490.000 Kırşehir: 240.000 Kilis: 170.000 Kocaeli: 3.400.000 Konya: 3.100.000 Kütahya: 580.000

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Malatya: 900.000 Manisa: 1.850.000 Mardin: 1.300.000 Mersin: 2.900.000 Muğla: 1.600.000 Muş: 420.000 Nevşehir: 350.000 Niğde: 410.000 Ordu: 850.000 Osmaniye: 650.000 Rize: 350.000 Sakarya: 1.750.000 Samsun: 1.650.000 Siirt: 390.000 Sinop: 230.000 Sivas: 620.000 Şanlıurfa: 4.500.000

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Şırnak: 650.000 Tekirdağ: 2.100.000 Tokat: 580.000 Trabzon: 950.000 Tunceli: 90.000 Uşak: 450.000 Van: 1.800.000 Yalova: 550.000 Yozgat: 400.000 Zonguldak: 550.000

Foto - Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları

Yapay zekanın hazırladığı bu istede özellikle büyük metropollerdeki ve turizm merkezlerindeki önlenemez yükseliş hemen dikkatleri çekiyor. Görüldüğü üzere dev sanayi bölgeleri yoğun göç almaya devam ederken, bazı Anadolu şehirlerinin nüfusu belirli bir noktada tamamen sabitlenmiş veya gerilemiş durumda bulunuyor. Uzmanlar, büyükşehirlerde oluşan bu yoğunluğun gelecekte barınma, temiz su temini ve ulaşım altyapıları üzerinde içinden çıkılmaz baskılara yol açabileceği konusunda şimdiden çok ciddi uyarılarda bulunuyor.

Yorumlar

Paradise

Doğurganlık hızı çok geriledi. Ekonomik sebeplerden dolayı insanlar evlenemiyor. Evlenenlerde mecburen karı koca çalışıyor. Çünkü tek maaş yetmiyor. Karı koca çalışanlarda 1 çocuğu zor yapıyor. Nüfus artış hızı bu hızla geri geri giderse 15-20 yıl sonra evler çok çok ucuzlayacak. Çünkü oturacak insan zor bulunacak.
