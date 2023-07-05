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Yaşam
12
Menderesler havadan böyle görüntülendi

2023-07-05 23:16:21
Menderesler havadan böyle görüntülendi

Ardahan'daki içi su dolu menderesler, yağışlarla yeşile bürünen yapısıyla doğaya renk katıyor.

#1
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Ardahan'da mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı ahenk oluşturuyor.

#2
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

Özellikle ağır kış şartlarıyla öne çıkan kentin yüksek kesimleri, canlanan bitki örtüsüyle yeşil ve sarı tonlara büründü.

#3
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

İlkbaharda karların geç erimesi, yaz ayında da yağışların sürekli devam etmesiyle su yataklarını dolduran ve debisi artan menderesler, dron ile görüntülendi.

#4
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

Köylülerin, geniş otlakları nedeniyle yaylaya çıkardığı hayvanlar da mendereslere renk kattı.

#5
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

#6
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

#7
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

#8
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

#9
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

#10
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

#11
Foto - Menderesler havadan böyle görüntülendi

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