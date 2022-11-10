'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

500’e yakın çalışanla Türkiye’de 25 noktada hizmet verdiklerini hatırlatan Elaldı, "500 çalışanımızın yüzde 20’sini giriş çıkışlarla götürmek zorundayız. Çünkü çalışan ve iş beğenen insan bulamıyoruz. İş çok, çalışan yok. Bugün İstanbul’da her noktada eleman aranıyor, ama çalışan yok. Bu bizimle ilgili değil, Türkiye’nin genel sorunu insanlar artık tembelliğe alışmış. Gereğinin yapılmasın devletten rica ediyoruz, kalifiye eleman bulamıyoruz. İnsanların hepsi devlet işi olsun diyorlar herkese devlet işi olur mu diğer işleri kim yapacak. Saha müdürlerimden tutun şube müdürlerime kadar çıraklıktan gelmiş bizde yetişen insanlar. Bulaşıktan gelen biri şu an baklavada usta başı ve bir memurdan daha çok maaş alıyor. Şube sorumlusu komilikten gelmiş, bir memurdan daha çok maaş alıyor" diye konuştu.