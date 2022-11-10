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'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

2022-11-10 15:12:58
'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı İş adamı Yılmaz Elaldı, İstanbul'daki şubelerinde eleman sıkıntı yaşadıklarını belirterek isyan etti.

#1
Foto - 'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere 25 noktada 500’e yakın çalışanıyla tatlı sektörüne nam salan 40 yılı aşkındır Türkiye’nin ağzını tatlandıran Hacıbaba Pastaneleri eleman bulamadı.

#2
Foto - 'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, insanların tembelliğe alıştığını ve devlet kapısında çalışmak istediğini vurguladı. Elaldı, özel sektörde çalışmak talep etmeyenlere saha müdürü ve şube müdürlerini örnek göstererek bulaşık ve komiden geldiklerini ve memurdan daha fazla maaş aldığını kaydetti.

#3
Foto - 'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

500’e yakın çalışanla Türkiye’de 25 noktada hizmet verdiklerini hatırlatan Elaldı, "500 çalışanımızın yüzde 20’sini giriş çıkışlarla götürmek zorundayız. Çünkü çalışan ve iş beğenen insan bulamıyoruz. İş çok, çalışan yok. Bugün İstanbul’da her noktada eleman aranıyor, ama çalışan yok. Bu bizimle ilgili değil, Türkiye’nin genel sorunu insanlar artık tembelliğe alışmış. Gereğinin yapılmasın devletten rica ediyoruz, kalifiye eleman bulamıyoruz. İnsanların hepsi devlet işi olsun diyorlar herkese devlet işi olur mu diğer işleri kim yapacak. Saha müdürlerimden tutun şube müdürlerime kadar çıraklıktan gelmiş bizde yetişen insanlar. Bulaşıktan gelen biri şu an baklavada usta başı ve bir memurdan daha çok maaş alıyor. Şube sorumlusu komilikten gelmiş, bir memurdan daha çok maaş alıyor" diye konuştu.

#4
Foto - 'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

"Burada söylemek istediğimi bir yere gelmek için bir yerden başlamak lazım, insanlarımız rahatlık gördükçe her ne kadar devleti şikayet etse de ben buna katılmıyorum" diyen Elaldı, "Mutsuzluk insanlarımızdan çıkan bir hastalık olmuş, insanlar neyle mutlu olacaklarını bilmiyorlar. Çalışan insan evine ekmek götürdüğü için mutlu olur, ama çalışmayan insan evine ekmek götüremeyince mutlu olmaz. O insanda çıkıp devleti eleştirir. Engelli, engelsiz, üniversiteli de bizde çalışır. Çok çalışma alanımız olduğu için hiç okul okumamış bir insanda üniversitede master yapmış bir insanda çalışabilir.

#5
Foto - 'Memurdan daha fazla maaş veriyoruz' diyerek isyan etti: Eleman bulamıyoruz

Buna rağmen çalışan bulamıyoruz. Türkiye’de 10 binin üzerinde usta yetiştirip sahaya sürmüşüz, Hacıbaba Pastaneleri bir eğitim okulu. Bütün şubelerimizde eleman arıyoruz pankartları asılı ama eleman bulamıyoruz. Ekonomi sıkıntılarından bahsederken sadece ülkemizde olan bir durum olmadığını biliyoruz, hepimiz bir tarafından tutmak zorundayız ama dünya geneli bir enflasyon var. Amerika’da faizler 8’e dayanmış, Türkiye’de 11 olması demek dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle öncü bir ülkedir” ifadelerin yer verdi.

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