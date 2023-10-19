2023-10-19 10:20:54 Memura ve emekliye hem mesai hem maaş müjdesi! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu
Memur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zam yüzde 50'ye ulaşırken, 2024 bütçesine göre fazla mesaileri ikiye katlanacak, yurtiçi tazminat, harcırahı da artacak. Memurların fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıktı. Gündelik tazminat, harcırah tutarı da en alt kademeli memurda 400 lira, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolar için de 465 liraya yükselecek. İşte memur ve emekliyi ilgilendiren detaylar...