2023-09-20 00:13:19 Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı
Emekli aylığına ve memur maaşına büyük zam geliyor. Emekli ve memurları ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekli ve memur Ocak zammı için güçlü bir ipucu geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışı açıkladı. Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı. İşte haberin detayları...