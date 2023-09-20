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Ekonomi
19
Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

2023-09-20 00:13:19
Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Emekli aylığına ve memur maaşına büyük zam geliyor. Emekli ve memurları ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekli ve memur Ocak zammı için güçlü bir ipucu geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artışı açıkladı. Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı. İşte haberin detayları...

#1
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Emekli ve memurlara yeni zam yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı.

#2
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

TRT Haber'in haberine göre memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

#3
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

#4
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan,

#5
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

"Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

#6
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.

#7
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

#8
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak.

#9
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."

#10
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.

#11
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Öte yandan Emekliye ek zam konusunda çalışmalar hızlanırken, emekli ve memur zammı için güçlü bir ipucu daha geldi. Orta Vadeli Plan (OVP) ile tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı hesaplama tablosu netleşti. Öte yandan seyyanen zam ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

#12
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri cevapladı. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "“Emekliye zam düzenlemesi şu anda gündemde.

#13
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte ilk gelecek kanuni düzenleme de emeklilere yönelik olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verildiğini söyledi. Sayın Binali Yıldırım da aynı şekilde ara bir zam yapılabileceğini işaret etmişti.

#14
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Burada en düşük emekli maaşları 7500 TL seviyesinde kaldı. Eski asgari ücrete emekli maaşı arasındaki oran yüzde 88 civarındaydı. Şu anda yeni asgari ücretle bakıldığında yüzde 66 oranına düştü. Yani emekli ile asgari ücretlilerin maaşı arasındaki makas açılmış oldu.

#15
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Bunun yüzde 88 seviyesine gelmesi için en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine gelmesi gerekiyor. 10 bin TL’lik bir zam için seyyanen bir artış mı olacak yoksa oransal mı? Hep birlikte göreceğiz.

#16
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Doğru olan şu: En düşük kök maaş şu anda 4500-5000 TL arasında. Normal şartlarda devletimiz bunu tamamlayarak 7500 TL’ye artırıyor. Ancak emeklilerin daha sonra zamlardan faydalanılabilmesi adına kök maaşlara seyyanen zam yapılmadı. 5 bin TL olan kök maaş eğer seyyanen zamla 10 bin TL’ye getirilirse bundan sonra yapılacak her oransal artış emeklinin cebine yansıyacak.

#17
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

Eğer oransal artışların emeklinin cebine yansımasını istiyorsak kök maaşın artması gerekiyor. Bu sene itibarıyla yüzde 70’lere varan bir enflasyon bekleniyor. Gelecek yıl için yüzde 33’ler söz konusu. 2024’ün ortasından itibaren enflasyonun düşeceğini tahmin ediyoruz.

#18
Foto - Memur ve emekliye Bakan müjdeyi verdi: zam geliyor! Tarih belli oldu, yeni maaşları açıkladı

SEYYANEN ZAM VE TABAN MAAŞ BEKLENTİSİ 2025 yılı itibarıyla asgari ücretin yılda tek bir sefer belirleneceği, ücretlerin dengeye oturacağı bir zamana gireceğiz. Eğer düzenleme enflasyonun hızlı bir şekilde yaşanacağı bu sene sonunda yapılırsa emeklilerin maaşına yapılacak zam doğrudan yansıyacak ve kendi lehlerine olacaktır. Ben o yüzden seyyanen zam ile beraber taban maaşların artırılması formülünün daha doğru olacağını düşünüyorum.

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