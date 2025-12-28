Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Memur ve emekli zammında son düzlük! En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü senaryo
2026 yılı memur ve emekli maaş zamları için geri sayım başladı. Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık zam oranı netleşirken, kesin rakamlar 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak. Peki Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli memur maaşı yeni yılda kaç TL olur? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 farklı senaryo ve beklenen yeni maaşlar...