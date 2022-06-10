Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 2022 memur emekli temmuz zam oranı enflasyon farkı

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkını bekliyor. TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre enflasyon 24 yılın zirvesine yükselerek yıllık yüzde 73’ü aştı. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olarak netleşti. Bu rakama göre, öğretmen 8 bin 668 liradan 11 bin 674’e, Polis maaşı 9 bin 706’dan 13 bin 73’e yükseliyor. Hemşire de 8 bin 351’den 11 bin 247’ye. En düşük memur emekli maaşı ise 4 bin 289’dan 5 bin 776’ya yükselmiş olacak. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: