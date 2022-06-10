2022-06-10 15:40:05 Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 2022 memur emekli temmuz zam oranı enflasyon farkı
Memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılmakta. Ocak ayında maaşlarına zam alan memur ve emekliler şimdi de temmuz zammı için açıklanan enflasyon rakamları üzerinden emekli-memur temmuz zamlı maaş tablosuna göz atıyor. Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. Peki 2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? 2019 Temmuz memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur ve emekli maaşı (SSK-Bağ-Kur) zam oranları kaç?