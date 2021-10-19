2021-10-19 11:23:34 Memur fazla mesai ücreti 2022 ne kadar? Memurlar 2022’de ne kadar fazla mesai ücreti alacak?
Memur fazla mesai ücreti son dakika! Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. 2022 ve 202’te memur maaşlarına yapılacak zammın belli olmasından sonra kamuda çalışan binlerce memur fazla mesai ücretleri 2022’de ne kadar olacağını sorgulamaya başlamıştı. Peki memur fazla mesai ücreti 2022 ne kadar? Memur fazla mesai ücreti kaç para? Memurlar 2022’de ne kadar fazla mesai ücreti alacak?