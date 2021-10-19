Memur fazla mesai ücreti 2022 ne kadar? Memurlar 2022’de ne kadar fazla mesai ücreti alacak?

2022 memur zam oranı belli oldu. 2022’de memurlar ne kadar zamlı maaş alacak? 6. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile tamamlandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranı belli oldu. Peki, memur maaşları 2022 ne kadar olacak? 2022 memur zammı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. Peki memurlar 2022’de ne kadar fazla mesai ücreti alacak? Memurun 2022 yılındaki fazla mesai ücreti ne kadar oldu?