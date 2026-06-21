Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? “Sultan Alparslan ruhu sahada” diyerek duyurdular

İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehdit algısının tesadüf olmadığını belirten Coşkun Başbuğ, "İsrail'in Türkiye'yi İran'dan 10 bin kat daha tehlikeli görmesi yeni bir durum değil. Bolton gibi isimlerin de ifade ettiği gibi, İsrail için bir numaralı düşman ve tehdit Türkiye'dir. İsrail; Irak'ta, Suriye'de ve Gazze'de nerede oyun kurmaya kalksa karşısında Türkiye'yi buldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesini İsrail ve Yunanistan ile kıyaslayan Coşkun Başbuğ, "Yunanistan ve İsrail, siz benim kalibrem değilsiniz. Siz amatör kümede top koşturmaya çalışan bir yaratıksınız. Ben Şampiyonlar Ligi'nde küresel çetelerle mücadele eden yeni bir küresel gücüm. Senin aklından geçirdiğin o savaşın süresi bir günü geçmez, direkt soluğu Tel Aviv'de alırız" sözleriyle İsrail'e sert bir rest çekti. Başbuğ ayrıca, "İsrail ordusu asla bir ordu değil, PKK neyse İsrail odur, bildiğin bir terör örgütüdür" diyerek İsrail'in bölgedeki varlığını terör yapılanması olarak nitelendirdi.