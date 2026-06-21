Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? “Sultan Alparslan ruhu sahada” diyerek duyurdular
İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’nin Suriye ile güçlenen stratejik bağlarını "İran’dan on bin kat daha fazla endişe verici" olarak nitelendirerek Siyonist rejimin içine düştüğü paniği gözler önüne sermişti. Ankara’nın bölgedeki oyun kurucu hamlelerini ve Suriye'deki yeni dönemde üstlendiği garantör rolü hedef alan Chikli, Türkiye-Pakistan-Katar hattının kendileri için en büyük tehdit haline geldiğini itiraf etmişti. İsrail cephesinden yükselen bu panik dalgasını, uzman isimler masaya yatırdı. İşte "Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı" sorusunun cevabı...