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Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

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Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? “Sultan Alparslan ruhu sahada” diyerek duyurdular

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’nin Suriye ile güçlenen stratejik bağlarını "İran’dan on bin kat daha fazla endişe verici" olarak nitelendirerek Siyonist rejimin içine düştüğü paniği gözler önüne sermişti. Ankara’nın bölgedeki oyun kurucu hamlelerini ve Suriye'deki yeni dönemde üstlendiği garantör rolü hedef alan Chikli, Türkiye-Pakistan-Katar hattının kendileri için en büyük tehdit haline geldiğini itiraf etmişti. İsrail cephesinden yükselen bu panik dalgasını, uzman isimler masaya yatırdı. İşte "Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı" sorusunun cevabı...

#1
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

Türkiye'nin Suriye ile güçlenen bağına işaret eden İsrail Diaspora İşleri Bakanı Chikli, bu durumun İsrail için "İran'dan on bin kat daha fazla endişe verici" olduğunu dile getirdi. İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ve Suriye'yi doğrudan hedef aldı. Chikli, Suriye'deki Ahmed Şara yönetimi için, "Kökleri IŞİD ve El Kaide'ye dayanan ve amacı Kudüs'ü birleştirmek olan bir rejimin, İsrail Devleti ile barış içinde yan yana yaşaması mümkün değildir. İsrail, er ya da geç Suriye ile savaşa girecektir" dedi.

#2
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

Orta Doğu'da Türkiye, Pakistan ve Katar'ın bağlarının güçlendiğine işaret eden Chikli, ABD ile İran'da yapılan mekik diplomasisinde Türkiye ve Pakistan'ın öne çıktığını, Katar'ın ise "halkla ilişkiler ve medya ayağı" olduğunu öne sürdü. İran'ın ABD'yle imzaladığı mutabakat zaptıyla önemli kazanımlar elde ettiğini kabul eden Bakan, buna rağmen kendisini asıl endişelendiren unsurun bu yeni eksen olduğunu belirtti. Türkiye'nin Şara yönetimiyle güçlü bağına işaret eden Chikli, "Gözlerimizin önünde daha önce gördüğümüz her şeyden daha tehlikeli yeni bir eksen yükseliyor. Türkiye, Suriye'de adeta bir himaye bölgesi kurdu. Türkiye ve Suriye, bizim için İran'dan on bin kat daha fazla endişe verici" ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali A Haber canlı yayınında Siyonist Bakan Chikli'nin açıklamalarını değerlendirdi.

#4
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

Programın açılışında İsrailli Bakan Chikli'nin "Türkiye, Katar ve Pakistan'dan oluşan yeni ve tehlikeli bir eksen yükseliyor" şeklindeki ifadelerini hatırlatan A Haber Sunucusu Sinan Tatlı, "İsrail Diaspora İşleri Bakanı, Türkiye'nin Suriye'de kurduğu himaye bölgesinden rahatsızlık duyduklarını ve Türkiye'nin kendileri için İran'dan 10 bin kat daha tehlikeli olduğunu iddia ediyor" sözleriyle küstah tehdidi izleyicilere aktardı. Bu açıklamaların bir hedef şaşırtma olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan, "İsrail bu açıklamalarla aslında büyük bir manipülasyon yapıyor; Türkiye'yi önce NATO içerisinde ve Batı ülkelerinde hedef göstermek istiyor" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

İsrail'in yayılmacı politikasının sınır tanımadığını belirten uzmanlar, Suriye üzerinden kurulan denklemin doğrudan Türkiye'yi ilgilendirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. İsmail Ermağan, "Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşta milyonlarca insana ev sahipliği yapmasıyla bölgede organik bir bağ oluştuğunu artık biliyor olmaları gerekir" dedi. İsrail'in bölgedeki durdurulamaz saldırganlığına değinen Ermağan, "Karşımızda yayılmacı ve adeta şizofrenik bir akıl var; bugün Lübnan'ı yarın Suriye'yi hedef alarak aslında Türkiye'nin kırmızı çizgilerini test ediyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutuna işaret etti.

#6
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

İsrail yönetiminin barıştan tamamen uzaklaştığını ifade eden Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, "İsrail içerisinde savaşmak istemeyen makul kesimlerin birçoğu bu savaş süreciyle birlikte ülkeyi terk etti" bilgisini paylaştı. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarını değil, bölge devletlerinin güvenliğini de savunduğunu hatırlatan Prof. Dr. İsmail Ermağan, "Türkiye'nin birinci önceliği bölge devletlerinin güvenliğidir; İsrail'e 'dur' diyen ve Filistinlilere adil davranılması gerektiğini en yüksek perdeden söyleyen tek güç Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

İsrail'in Türkiye'yi İran'dan daha tehlikeli görmesinin temelinde yatan güce vurgu yapan uzmanlar, yerli ve milli savunma sanayiinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. İsmail Ermağan, "Biz kendi içimizdeki korkuları bir kenara bırakıp Yıldırımhanları üreteceğiz ve kendimizi her zaman güçlü kılacağız" dedi. İsrail'in Suriye'deki üsleri ve Türkiye'nin olası bir çatışma senaryosuna karşı hazırlık seviyesi değerlendirilirken, Ermağan, "İsrail kiminle muhatap olacağını çok iyi bilecek; bu açıklamalar Türkiye'nin ne kadar büyük bir caydırıcı güç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

İsrail'in Türkiye karşısında doğrudan bir askeri müdahale cesareti gösteremeyeceğini belirten Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, "İsrail, askeri anlamda karşısına kolay kolay çıkamayacağı bir gücün, yani Türkiye'nin farkında; bu yüzden ancak kalleşçe terör örgütlerini destekleme yolunu seçebilirler" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Somali'den Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada kurduğu stratejik üstünlüğe dikkat çeken Atasever, "Mavi Vatan doktrini ve gelişen deniz filomuzla İsrail'i her an abluka altına alabilecek bir güçten bahsediyoruz; Türk devlet aklı tüm bu senaryoları çoktan düşündü ve önlemini aldı" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

Türkiye'nin bölgesel operasyonları ve Suriye'deki varlığının İsrail'i paniğe sevk ettiğini vurgulayan uzmanlar, tarihten çarpıcı bir örnekle mevcut durumu özetledi. Bülent Atasever, "Sultan Alparslan'a askerleri 'Komutanım bize yaklaşıyorlar' dediğinde, o da 'Biz de onlara yaklaşıyoruz' demişti; bugün Türkiye de tam olarak bu kararlılıkla sahada bulunuyor" sözleriyle Türkiye'nin savunma değil, proaktif bir strateji izlediğini belirtti. Atasever ayrıca, İsrail içindeki radikal Eşkenaz Yahudilerinin aşırı ırkçı ve dinci politikalarının bölgeyi ateşe attığını, ancak Türkiye'nin bu kirli oyunlara geçit vermeyeceğini, "Türkiye mazlumları soykırımdan kurtardığı gibi, zalimlere karşı da gereğini yapmasını çok iyi bilir" ifadeleriyle dile getirdi. Bölgedeki yeni ittifakları değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Türkiye odaklı, bak Türkiye merkez ülke olmak kaydıyla yeni bir yapılanmayı Körfez ülkeleri arasında biz göreceğiz. Düne kadar Türkiye ile askeri ve ticari ilişki kurmayı laf dahi etmeyen ülkeler, bugün kapı çalmaya başladılar" sözlerini kaydetti.

#10
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehdit algısının tesadüf olmadığını belirten Coşkun Başbuğ, "İsrail'in Türkiye'yi İran'dan 10 bin kat daha tehlikeli görmesi yeni bir durum değil. Bolton gibi isimlerin de ifade ettiği gibi, İsrail için bir numaralı düşman ve tehdit Türkiye'dir. İsrail; Irak'ta, Suriye'de ve Gazze'de nerede oyun kurmaya kalksa karşısında Türkiye'yi buldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesini İsrail ve Yunanistan ile kıyaslayan Coşkun Başbuğ, "Yunanistan ve İsrail, siz benim kalibrem değilsiniz. Siz amatör kümede top koşturmaya çalışan bir yaratıksınız. Ben Şampiyonlar Ligi'nde küresel çetelerle mücadele eden yeni bir küresel gücüm. Senin aklından geçirdiğin o savaşın süresi bir günü geçmez, direkt soluğu Tel Aviv'de alırız" sözleriyle İsrail'e sert bir rest çekti. Başbuğ ayrıca, "İsrail ordusu asla bir ordu değil, PKK neyse İsrail odur, bildiğin bir terör örgütüdür" diyerek İsrail'in bölgedeki varlığını terör yapılanması olarak nitelendirdi.

#11
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

Suriye'nin geleceğine dair kritik öngörülerde bulunan Coşkun Başbuğ, "Suriye ayağa kalktığı an ilk yapacağı iş, Golan Tepeleri'ni işgal altından kurtarmak olacaktır. İsrail bunu bildiği için Suriye'nin gelişmesine müsaade etmiyor ancak Türkiye'nin sert çıkışıyla bu oyunlar da kesildi" değerlendirmesinde bulundu.

#12
Foto - Türkiye-İsrail savaşı çıkar mı? "Sultan Alparslan ruhu sahada" diyerek duyurdular

İsrail'in dışa bağımlılığını çarpıcı bir benzetmeyle açıklayan Coşkun Başbuğ, "İsrail, koltuk değneksiz bir adım atamayacak bir mahlukattır. Amerika yardımı kestiği an İsrail, fener görmüş tavşan gibi ortada kalır. Amerikan halkı artık bu yardımları sorguluyor ve o destek kesildiği an İsrail'in sonu gelecektir" ifadelerini kullandı. Başbuğ, Türkiye'nin hamlelerinin İsrail'i tir tir titrettiğini belirterek analizini noktaladı.

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