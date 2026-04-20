  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye yapsa CHP’liler tepinirdi: Operasyon çocuğu Musk’a kötü haber Hamilelikte ağrı kesici kullanımı otizme neden olur mu? Japon devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekildiler Şanlıurfa 2029 Gastronomi şehri hedefiyle İstanbul'da sahneye çıktı Karagümrük maçı için mi? 337 günlük hasret Beşiktaş'la sona eriyor NATO üyelerini titreten anlaşma! Nispet olsun diye ne silah varsa alayını alacaklar ‘Sorun Netanyahu değil’ diyen İsraillilerden tarihi itiraf Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi? O ünvan sadece Bursaspor’da! Futbolda bir ilki başardılar İtalyan devi kararını verdi! 'Yok artık' dedirten Barış Alper çıkışı...
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı.

#1
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Bilim insanlarının yaptığı son araştırma sindirime yardımcı olan bağırsak bakterileri ile kanser arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı. Buna göre bağırsak floraları cilt kanserinin nüksetme olasılığını artırıyor. Araştırmanın hastalara doğru tedavi seçeneklerinin sunulması için önemli olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Yeni bir araştırmada kişinin bağırsak bakterilerinin, cilt kanseri tedavisinden sonra hastalığın nüksetme riskini belirleyebildiği tespit edildi. NYU Langone Health yeni araştırma sonuçlarını duyurduğu açıklamasında çalışmaların, ameliyat ve immünoterapinin ardından melanom hastalarının yüzde 25 ila 40'ında kanserin nüksettiğini gösterdiğini aktarıyor.

#3
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Melanom, genellikle güneşe maruz kalmakla bağlantılı bir cilt kanseri türü. Ameliyat veya bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri yok etmesine yardımcı olan immünoterapiyle tedavi edilebiliyor. NYU Langone Health ve ona bağlı Perlmutter Kanser Merkezi'nden araştırmacıların yürüttüğü ve bulgularını hakemli dergi Cell'de yayımladığı yeni çalışmada, küresel bir klinik araştırmaya katılan 674 melanom hastasından alınan dışkı örnekleri analiz edildi.

#4
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Araştırmacılar, bağırsaktaki kritik bakteri gruplarının miktarındaki farklılıkların, kanserin nüksetmesini yüzde 94'e varan bir doğrulukla öngördüğünü buldu. Sindirim sisteminde yaşayan trilyonlarca bakteri, bağışıklık sistemine tehlikeli ve yararlı bakteriler arasındaki farkı ayırt etmeyi öğretiyor.

#5
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Basın açıklamasında geçmişteki araştırmalara atıf yapılarak araştırmacıların incelediği bakteri gruplarının, hastanın immünoterapiye verdiği tepkiyi değiştiren bağışıklık hücreleriyle etkileşime girdiği belirtiliyor.

#6
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

NYU Grossman Tıp Fakültesi Nüfus Sağlığı Bölümü'nden, yeni çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Dr. Jiyoung Ahn yaptığı açıklamada şunları söyledi:

#7
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

“İlk kez bizim çalışmamız, belirli hastalarda nüksetme riskinin artmasının belirteçleri olabilecek bağırsak bakterisi türlerini tespit etti ve bu da tedavinin kişiye uyarlanmasına katkı sağlayacak.”

#8
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Ancak araştırmacılar bu yeni keşfin bir şarta bağlı olduğunu saptadı: Hastanın yaşadığı yerin önemi. Yeni çalışmaya katılan melanom hastalarının tümörleri ameliyatla alındıktan sonra bu kişilere ya nivolumab ve ipilimumabın birleşiminden oluşan immünoterapi ya da sadece nivolumab tedavisi uygulanmıştı.

#9
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Hastalar Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Avustralya ve diğer bölgelerden seçilmişti. Çalışma, kanserin nüksetme riskini en doğru şekilde gösteren bakteriyel belirteçlerin, hastanın yaşadığı yere göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

#10
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Araştırmacılar hastaların nereden geldiğine bakmadan, öncelikle bağırsak mikrobiyomlarının benzerliğine göre onları gruplandırarak, her bölgedeki nüksetme riskini öngören bakteriyel "parmak izleri"ni saptadı.

#11
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

"Ekip, mikrobiyal benzerliğin standart bir ölçümünü kullanarak örneğin Kuzey Amerikalı hastalardan elde edilen bir belirtecin, dünyanın diğer bölgelerindeki hastalardaki nüksetme riskini doğru öngörebildiğini ancak bunun, yalnızca bu hastaların benzer bir bakteriyel parmak izine sahip olması durumunda geçerli olduğunu buldu."

#12
Foto - Melanom hastalarının... Bağırsak bakterilerinin kanser ile ilişkisi ortaya çıktı

Araştırmacılar bu çalışmanın, kanser tedavisi öncesinde hastalara daha güvenilir bilgiler sağlamaya yardımcı olacağını umuyor. Nüfus Sağlığı Bölümü'nden çalışmanın yazarı Profesör Dr. Richard B. Hayes yaptığı açıklamada, "Gelecekte, tedaviden önce hastanın mikrobiyomunu analiz etmeyi, bunu küresel veritabanıyla karşılaştırmayı ve tedaviyi başından itibaren yönlendirecek güvenilir bir prognoz sunmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23