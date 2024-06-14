2024-06-14 22:15:21 Mekke’de hacılar için uçan taksi hizmeti
Suudi Arabistan, 2024 hac mevsiminde hacılar için otonom uçan taksi hizmetini devreye soktu.
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Suudi Arabistan, 2024 hac mevsiminde hacılar için otonom uçan taksi hizmetini devreye soktu.
Suudi Arabistan, bu yılki hac sezonunda hacılar için otonom uçan taksi ile yolcu taşıma hizmetini başlattı. Bu yıl 2024 hac mevsiminde, Mekke’de kendi kendine uçabilen ve hacılara hizmet eden hava taksileri göreceğiz. Detaylar haberimizde…
Suudi Arabistan’da, hacılar için dünyanın ilk otonom uçan taksi hizmete girdi Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü, Sivil Havacılık Başkanı Abdulaziz Al-Duailej, Bakan Yardımcısı Dr. Rumaih Al-Rumaih ve diğer yetkililerin huzurunda, otonom uçan taksi ile ilk denemesini başlattı. Bu uçuş, dünyanın ilk lisanslı otonom hava taksisi olarak tarihe geçti.
Otonom uçan taksi, hacılar için ulaşımını kolaylaştırmanın ötesinde birçok fayda sağlayacak. Acil durumlarda hızlı ulaşım, tıbbi ekipman taşımacılığı ve lojistik hizmetler gibi alanlarda kullanılacaklar. Suudi Arabistan, ulaşım sektörünü modernize etmek ve akıllı mobiliteyi artırmak için bu tür teknolojilere yatırım yapıyor. Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Stratejisi kapsamında, uçan taksi, elektrikli araçlar ve hidrojen trenler gibi yenilikçi projelerle ülkenin ulaşım altyapısını geleceğe hazırlamayı hedefliyorlar.
Otonom uçan taksi hizmetinin, hacılar için daha rahat ve hızlı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir çözüm sunacağı söyleniyor. Yani, Mekke’nin yoğun trafiğinde saatlerce beklemek yerine, birkaç dakika içinde kutsal mekanlara ulaşmak mümkün olacak. Bu hizmetin, özellikle yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı hacılar için büyük bir kolaylık olacağı belirtildi. Tabi bu hizmetin ucuz olmasının beklenmediğini de belirtelim.
Suudi Arabistan son dönemlerde, ulaşımda modern teknolojilere fazlaca önem veriyor. Ülke, sadece hava taksi hizmeti ile değil, aynı zamanda elektrikli ve hidrojen araçlarla da ulaşım sektöründe kendilerini geliştirmeyi hedefliyorlar.
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