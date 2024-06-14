Mekke’de hacılar için uçan taksi hizmeti

Otonom uçan taksi hizmetinin, hacılar için daha rahat ve hızlı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bir çözüm sunacağı söyleniyor. Yani, Mekke’nin yoğun trafiğinde saatlerce beklemek yerine, birkaç dakika içinde kutsal mekanlara ulaşmak mümkün olacak. Bu hizmetin, özellikle yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı hacılar için büyük bir kolaylık olacağı belirtildi. Tabi bu hizmetin ucuz olmasının beklenmediğini de belirtelim.