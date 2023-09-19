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Yaşam
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Meke Gölü yeniden hayat bulacak

2023-09-19 15:07:43
Meke Gölü yeniden hayat bulacak

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nün eski ihtişamına kavuşması amacıyla Atıksu Geri Kazanım Tesisi inşa ediyor.

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Foto - Meke Gölü yeniden hayat bulacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Meke Gölü’nün Ekolojik Restorasyonu Amacıyla Geri Kazanılmış Su ile Beslenmesi Projesi” kapsamında Karapınar Atıksu Arıtma Tesisi’nin hemen yanında inşa edilen Atıksu Geri Kazanım Tesisi’nin, Meke Gölü’ndeki su seviyesinin korunmasında ve göl etrafındaki yeşil alanların sulamasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Karapınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlanarak, 2021 yılı Şubat ayı içerisinde devreye alındığını hatırlatan Başkan Altay, “Karapınar ilçe merkezimizden kaynaklanan atık sular bu arıtma tesisimizde arıtılıyor. Arıtılan bu atık sular şu an yapımına devam ettiğimiz geri kazanım tesisi ile birlikte çevresel amaçlı olarak da kullanılabilecek. Böylelikle geri kazanılmış bir su kaynağı oluşturmuş olacağız. Geri kazanım ve su iletim tesisini etaplar halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etapta Karapınar Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde yapılacak ünitelerin inşaat kısımlarının tamamlanması, ikinci etapta ise tesisin elektromekanik yapıları ve iletim hattı yapımı planlandı. Maliyeti yaklaşık 25 milyon lira olan ilk etap çalışmalarımız için yüklenici firma ile yaptığımız sözleşme sonrasında tesisimizin yapımında yüzde 75’e ulaştık. İnşallah Meke Gölü’ne yeniden hayat vereceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın desteğiyle yapım süreci devam eden geri kazanım tesisimizle Meke Gölü’ne 8 buçuk kilometre iletim hattı çekerek günlük 7 bin metreküp arıtılmış suyun aktarımı sağlanmış olacak. Şimdiden şehrimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Foto - Meke Gölü yeniden hayat bulacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık sular, basınçlı kum filtrasyonu, aktif karbon filtrasyonu, ultrafiltrasyon ve ters ozmoz ünitelerinde tekraren arıtılması ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulması sonrasında Meke Gölü’ne ulaştırılacak.

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