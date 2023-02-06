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Türkiye
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Mehmetçik'ten deprem bölgesinde sıcak yemek

2023-02-06 15:38:35
Mehmetçik'ten deprem bölgesinde sıcak yemek

Mehmetçikten deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yemek desteği başladı.

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Foto - Mehmetçik'ten deprem bölgesinde sıcak yemek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

#2
Foto - Mehmetçik'ten deprem bölgesinde sıcak yemek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

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Foto - Mehmetçik'ten deprem bölgesinde sıcak yemek

Açıklamada, birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.

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