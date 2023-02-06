2023-02-06 15:38:35 Mehmetçik'ten deprem bölgesinde sıcak yemek
Mehmetçikten deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yemek desteği başladı.
Mehmetçikten deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yemek desteği başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.
Açıklamada, birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23