Her yerde aranan generali enselediler! Şimdi hesap vakti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, diktatör Esed rejimi sırasında “önemli” askeri görevler üstlenen Tümgeneral Muhammed Muhsin Niyuf gözaltına alındı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Hama’daki iç güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Niyuf yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Bakanlık açıklamasında operasyonun “yoğun takip ve istihbarat çalışmaları” sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre Niyuf hakkında gerekli hukuki işlemler tamamlandıktan sonra dosya yetkili mahkemeye sevk edilecek.

Muhammed Muhsin Niyuf, Beşar Esed döneminde 3. Kolordu, 18. Tank Tümeni ve 11. Tümen Genelkurmay Başkanlığı dahil olmak üzere birçok kritik görevde bulunmuştu.

MepaNews’in aktardığına göre, Niyuf ayrıca 2016 yılında Cumhuriyet Muhafızları bünyesindeki 105. Tugay’ın komutanlığını yapmıştı.

Yorumlar

İ. Keskin

Ne oldum demeycen, ne olacam deycen! Yaaaaa!Bağrından çıktığı millete zulmeden, işkence eden zavallıları hiç mi hiç anlayamamışımdır.Olsa olsa Allah(C.C) ın bir imtihanı zahar. Eeee şimdi no'lacak? Kolayca iyilik yapmak varken, şimdi gün sonunu iple çek bakam. Maalesef hiç vir zalim, bir öncekinin akıbetinden ibret çıkarmıyor.Nedendir bilinmez.

misafir

Mihraç Ural nerede? Onu ne zaman enseleyecekler?
