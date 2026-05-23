Her yerde aranan generali enselediler! Şimdi hesap vakti
Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, diktatör Esed rejimi sırasında “önemli” askeri görevler üstlenen Tümgeneral Muhammed Muhsin Niyuf gözaltına alındı.
Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Hama’daki iç güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Niyuf yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Bakanlık açıklamasında operasyonun “yoğun takip ve istihbarat çalışmaları” sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre Niyuf hakkında gerekli hukuki işlemler tamamlandıktan sonra dosya yetkili mahkemeye sevk edilecek.
Muhammed Muhsin Niyuf, Beşar Esed döneminde 3. Kolordu, 18. Tank Tümeni ve 11. Tümen Genelkurmay Başkanlığı dahil olmak üzere birçok kritik görevde bulunmuştu.
MepaNews’in aktardığına göre, Niyuf ayrıca 2016 yılında Cumhuriyet Muhafızları bünyesindeki 105. Tugay’ın komutanlığını yapmıştı.
