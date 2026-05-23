Ekonomi
Sıcak gelişme: Sabancı Holding dev şirketi resmen Almanlara sattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sabancı Holding'in bünyesinde yer alan şirket resmen satıldı. Satışla ilgili tüm detaylar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

20 Nisan’daki Hacı Ömer Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasına göre yüzde 39,72’lik Akçansa Çimento hisseleri 1,1 milyar dolara (yaklaşık 50,2 milyar lira) satılmıştı. Rekabet Kurumu dün (22 Mayıs) satışı onayladı.

Sabancı Holding’in açıklaması şöyle: “Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 39,72’sine tekabül eden SAHOL paylarının alıcı tarafından devralınmasına ilişkin işleme Rekabet Kurumu tarafından 21 Mayıs’ta izin verilmiştir.

Devir işlemleri, diğer yasal izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini takiben tamamlanacak olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamalar kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.”

AKÇANSA HAKKINDA: Akçansa, Akçimento ve Çanakkale Çimento’nun 1996’da birleşmesiyle faaliyetine başlamıştı. Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu olan şirket Türkiye’nin çimento ihtiyacının yüzde 7’sini karşılıyordu. Ayrıca toplam çimento ve klinker ihracatınınsa yüzde 11’ini karşılıyordu.

Akçansa’nın liman faaliyetlerine ek olarak İzmir-Aliağa, Ambarlı, Yalova ve Yalova-Yarımca olmak üzere dört çimento terminali bulunmaktaydı.

Gaziantep'te TOKİ konutları 700 bin lira 715 bin lira 750 bin lira 3+1 neden

Adamlar içkiye kumara ararcamamış ev yapmışlar 90'larda çamaşır makinesi alamayanlar Dün herkesin evinde çamaşır makinesi var fiyatları artıyor mu bir maaşını yarısını beyaz eşyasını alabilecek hale geldi neden doyduğu için niye batıda daire fiyatları 1923'ten 2020 üçe kadar 1 milyondu da 1 milyon liralık daire nasıl oluyor 5 milyon 10 milyon 20 milyon 30 milyon Demek ki bu millete bu daireleri alanlarda büyük paralar var bu adamlar vergi vermiş mi Maliye Bakanlığı bir baksın Ben Babam 11 yaşında köyden geldi Biz daha bir ev sahibi olamadık 1940'ta Babam geldi köyden bekliyoruz CHP'li Belediye imar çıkartacak AKP ve belediye imara çıkarttı belediyeye CHP'ye geçince CHP'li Belediye imarı durdurdu Yüzyıl böyle geçti uçak fabrikasını kapatırlar suçu dindarlar atarlar din bizi geri bıraktın otomobil Devrim arabasına 129 binde yaparlar araba fabrikasını destekleyeceğini köstek diyenlere oy veren %48 araba çok pahalı diye şikayet eder AK Parti 1994'ten 2026'ya kadar 2 milyon 700 bin ev yapar hiçbir şey yapmayana çalana oy veren ev Kiram arttı diye CHP'ye oy veren ev fiyatları arttı Ben ev sahibi olamıyorum diye 2 milyon 700.000 ev yapan AKP'yi suçlar 20 yıl boyunca 20 kat ucuza aldıklarını 2021'de Tayyip'e bir ders verelim diyenler 20 kat pahalıya alınca kimi suçluyorlar Tayyip Erdoğan'a 1 milyon esnaf bekliyor 600 bin zengin bekliyor 33 trilyon dolarlık Amerika soymak için bekliyor 20 trilyon dolarlık Yahudi soymak için bekliyor 20-8 trilyon dolarlık Avrupalı bekliyor 3 trilyon dolarlık Rus bekliyor 20 trilyon dolarlık Çinli de bekliyor tek kaybeden bu ülkede onların ürettiklerini üretenleri durduran zavallılar ataları da abdülhamit'i indirmişlerdi tahta şimdi benzincide 35 milyon motorlara sahibi benzin alırken abdülhamit'i tahta indirenlere sabah akşam seviyor

köksal Tekbas

Neyi ifade ediyor. Para calmak icin yatirilan heykel. Kolay hirsizlik icin yapilan heykel.
