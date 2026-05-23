Sıcak gelişme: Sabancı Holding dev şirketi resmen Almanlara sattı
Sabancı Holding'in bünyesinde yer alan şirket resmen satıldı. Satışla ilgili tüm detaylar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.
20 Nisan’daki Hacı Ömer Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasına göre yüzde 39,72’lik Akçansa Çimento hisseleri 1,1 milyar dolara (yaklaşık 50,2 milyar lira) satılmıştı. Rekabet Kurumu dün (22 Mayıs) satışı onayladı.
Sabancı Holding’in açıklaması şöyle: “Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 39,72’sine tekabül eden SAHOL paylarının alıcı tarafından devralınmasına ilişkin işleme Rekabet Kurumu tarafından 21 Mayıs’ta izin verilmiştir.
Devir işlemleri, diğer yasal izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini takiben tamamlanacak olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamalar kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.”
AKÇANSA HAKKINDA: Akçansa, Akçimento ve Çanakkale Çimento’nun 1996’da birleşmesiyle faaliyetine başlamıştı. Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu olan şirket Türkiye’nin çimento ihtiyacının yüzde 7’sini karşılıyordu. Ayrıca toplam çimento ve klinker ihracatınınsa yüzde 11’ini karşılıyordu.
Akçansa’nın liman faaliyetlerine ek olarak İzmir-Aliağa, Ambarlı, Yalova ve Yalova-Yarımca olmak üzere dört çimento terminali bulunmaktaydı.
