Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Kentte yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Bakan Şimşek, "Burası bir ilim irfan merkezi. Biz siyasette insanı merkeze alan bir felsefeye sahibiz. Cumhurbaşkanımızı liderliğinde her zaman milletimizle, insanımıza hizmet etmeyi esas aldık. Bunda da en önemli olan eğitimdir. Çünkü nesillerin dönüştüren ülkeleri başarıya ulaştıran basit formül eğitimdir. Batman’da 20 yılda ortalama 26 kat eğitime eğitim yatırımımız artmış. Öğrencilerimize eğitim desteği babında 35 milyon kitap dağıtıldı. Biz çocukken okul açıldığında kitap defter meselesinde ailelerimiz koşturuyordu. Bugün çok şükür devletimiz sadece derslik yapmıyor, sadece eğitim desteği vermiyor bütün alanlarda bu çağda birçok ülkeye nasip olmayan bir anlayışla eğitimi destekliyor. Bugün Batman’da derslik başına düşen öğrenci sayısı 24. Bazı okullarda 5 sınıf bir derslikte veriliyordu. Son 20 yılda 9 binin üzerinde öğretmen burada hizmet etme imkanı bulmuş. 3 kat artmış. Eğitim en büyük önceliğimiz destek devam edecek. Bütçede eğitime desteğe devam edeceğiz” diye konuştu.