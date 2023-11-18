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Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

2023-11-18 20:16:21
Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Hazine ve Maliye Bakamı Mehmet Şimşek, bir ilimize müjdeyi verdi. O ilimiz her an büyükşehir olabilir.

#1
Foto - Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Hazine ve Maliye Bakamı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte memleketi Batman’da Necat Nasıoğlu Külliyesi içerisinde yapımı tamamlanan Leyla Nasıroğlu Kütüphanesi, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu ve Azze Nasıroğlu Kur'an Kursu ve Taziye evinin açılışını gerçekleştirdi.

#2
Foto - Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Bakan Şimşek, açılışı gerçekleştirilen tesislerin önemine değindi.

#3
Foto - Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Kentte yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Bakan Şimşek, "Burası bir ilim irfan merkezi. Biz siyasette insanı merkeze alan bir felsefeye sahibiz. Cumhurbaşkanımızı liderliğinde her zaman milletimizle, insanımıza hizmet etmeyi esas aldık. Bunda da en önemli olan eğitimdir. Çünkü nesillerin dönüştüren ülkeleri başarıya ulaştıran basit formül eğitimdir. Batman’da 20 yılda ortalama 26 kat eğitime eğitim yatırımımız artmış. Öğrencilerimize eğitim desteği babında 35 milyon kitap dağıtıldı. Biz çocukken okul açıldığında kitap defter meselesinde ailelerimiz koşturuyordu. Bugün çok şükür devletimiz sadece derslik yapmıyor, sadece eğitim desteği vermiyor bütün alanlarda bu çağda birçok ülkeye nasip olmayan bir anlayışla eğitimi destekliyor. Bugün Batman’da derslik başına düşen öğrenci sayısı 24. Bazı okullarda 5 sınıf bir derslikte veriliyordu. Son 20 yılda 9 binin üzerinde öğretmen burada hizmet etme imkanı bulmuş. 3 kat artmış. Eğitim en büyük önceliğimiz destek devam edecek. Bütçede eğitime desteğe devam edeceğiz” diye konuştu.

#4
Foto - Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Bu coğrafyada yaşanan savaşlara değinen Şimşek, “Eğer bu coğrafyada güçlü olmak istiyorsak bunun yolu eğitimden geçiyor. Çünkü eğitim ve teknolojide biz bu eşikleri aşamazsak maalesef o zaman bölgemizde bugün görüldüğü gibi hiçbir insan vicdanının kabul etmediği zulümler yaşanabiliyor. Bütün uluslararası kurallar, uluslararası hukuk ayaklar altına alınabiliyor. Onun için eğitime bilime, teknolojiye daha çok yatırım yapacağız” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Batman’da sağlık alanında yapılan yatırımlara da değinen Şimşek, “Sağlıkta Batman son 20 yılda önceki 70-80 yılda yapılanın katbekat üstünde yatırım yaptık. 2002’ye göre yatırım miktarı 39 kat arttı. Uzman doktor sayısı 14 kat artırılmış. Hastane sayısı ikiye katlanmış ama özel sektröründe önünü açtığımız için büyük yatırımlar yapılmış. Sağlıkta da burası önemli bir üs olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Batman’ın büyükşehir olma ihtimalinin olduğuna da dikkati çeken Bakan Şimşek şöyle devam etti: “Eğer bir şehirde altyapı varsa teşvikler varsa bir de girişimcilik ruhu varsa o zaman o şehir mutlaka ülke refahına çok önemli katkısı oluyor. Batman’ın Türkiye’nin yeni yüzyılında en önemli büyüme motorlarından biri olarak görüyorum. Çünkü Batman’da muazzam bir girişimcilik ruhu var. Gaziantep’ten sonra en güçlü girişimciliğin olduğu ilimiz. Nüfus hızlı artıyor. Yakında büyükşehir olursanız şaşırmamak lazım. Çünkü gerçekten muazzam bir gelişim var. 500 yatırımcı yer bekliyor. 500 yatırımcı demek istihdam demek. Şuanda üzerinde çalıştığımız sanayileri devreye alırsak, sıra bekleyen 500 yatırımcıyı düşünürsek Batman çok önemli bir sanayi üssü, Türkiye’nin önemli bir sanayi üssü olacak. Bu sanayi üssünü limanlara nasıl bağlayabiliriz, başka ülkelere ürün sevkiyatını nasıl yapabiliriz onları düşünüyoruz. Ufak kişisel meselelerle uğraşmıyoruz. Uzun bir süreden sonra Batman milletvekillerimiz onun bunun ufak tefek sorunlarla değil şehrin makro sorunlarıyla ilgili ziyaretlerimize geliyorlar bu da Batman için çok büyük bir kazanç”.

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