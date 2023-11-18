Mehmet Şimşek'ten bir ilimize büyük müjde: Büyükşehir olursanız şaşırmayın

Batman’ın büyükşehir olma ihtimalinin olduğuna da dikkati çeken Bakan Şimşek şöyle devam etti: “Eğer bir şehirde altyapı varsa teşvikler varsa bir de girişimcilik ruhu varsa o zaman o şehir mutlaka ülke refahına çok önemli katkısı oluyor. Batman’ın Türkiye’nin yeni yüzyılında en önemli büyüme motorlarından biri olarak görüyorum. Çünkü Batman’da muazzam bir girişimcilik ruhu var. Gaziantep’ten sonra en güçlü girişimciliğin olduğu ilimiz. Nüfus hızlı artıyor. Yakında büyükşehir olursanız şaşırmamak lazım. Çünkü gerçekten muazzam bir gelişim var. 500 yatırımcı yer bekliyor. 500 yatırımcı demek istihdam demek. Şuanda üzerinde çalıştığımız sanayileri devreye alırsak, sıra bekleyen 500 yatırımcıyı düşünürsek Batman çok önemli bir sanayi üssü, Türkiye’nin önemli bir sanayi üssü olacak. Bu sanayi üssünü limanlara nasıl bağlayabiliriz, başka ülkelere ürün sevkiyatını nasıl yapabiliriz onları düşünüyoruz. Ufak kişisel meselelerle uğraşmıyoruz. Uzun bir süreden sonra Batman milletvekillerimiz onun bunun ufak tefek sorunlarla değil şehrin makro sorunlarıyla ilgili ziyaretlerimize geliyorlar bu da Batman için çok büyük bir kazanç”.