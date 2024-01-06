2024-01-06 13:44:06 Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: “Bizi kış günü sokağa atarlar!” Kirada yeni sistem devreye giriyor
Kira ev fiyatlarında 3 yıl sonra ilk kez gerileme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyük kentlerde kiraların gerilemeye başladığını belirtse de kiracılar farklı düşünüyor. İşte detaylar... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarındaki gerilemelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı" dedi. Ayrıca, "2024'te konut arzı daha da artacak" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" paylaşımında bulundu. Bakan Şimşek'in bu sözlerine kiracılardan tepki geldi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü Cengiz Kul, Antalya'da en düşük kiralık evin 10 bin TL'den başladığını hatırlatarak kiracıların kış günü sokağa atıldığını ifade etti.