  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altında şok gelişme! Minik minik kenara koyanlar şaşkına dönecek! Ve o büyük darbe geldi

“Kulisçi Abi” öyle yazdı! AK Parti'nin İstanbul adayı Selçuk Bayraktar olacak

Hekimlerin Hekimi İbn-i Sina meğer yüzyıllar önce reçetesini vermiş! Bu mucizevi yöntem, herkesi 10 yaş birden gençleştiriyor! Denemeyen bin pişman

Ünlü spiker Cansu Canan’a canlı yayında çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Artvin'de heyelan; köy yolu kapandı, elektrik kesildi

Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

Sen ne yaptın böyle Mustafa dayı! Olacak iş değil! Gören şaşkına dönüyor

“Eyvaaah” dedirten gelişme! Kıyamet alameti o kuş orada ortaya çıktı

'Boykot var, artık satılmıyor' deniyordu! Coca Cola'nın Türkiye hamlesi herkesi kahredecek

Ve Ahmet Hakan, bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı o! Aksi büyük sürpriz olur

Gündem
7
Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: "Bizi kış günü sokağa atarlar!" Kirada yeni sistem devreye giriyor

2024-01-06 13:44:06
Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: “Bizi kış günü sokağa atarlar!” Kirada yeni sistem devreye giriyor

Kira ev fiyatlarında 3 yıl sonra ilk kez gerileme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyük kentlerde kiraların gerilemeye başladığını belirtse de kiracılar farklı düşünüyor. İşte detaylar... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarındaki gerilemelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı" dedi. Ayrıca, "2024'te konut arzı daha da artacak" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" paylaşımında bulundu. Bakan Şimşek'in bu sözlerine kiracılardan tepki geldi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kiracılar Dayanışma Platformu Sözcüsü Cengiz Kul, Antalya'da en düşük kiralık evin 10 bin TL'den başladığını hatırlatarak kiracıların kış günü sokağa atıldığını ifade etti.

#1
Foto - Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: "Bizi kış günü sokağa atarlar!" Kirada yeni sistem devreye giriyor

Cengiz Kul, TBMM'ye 36 maddelik çözüm ilettiklerini dile getirerek, kiralara asgari ücret düzenlemesi yapılması gerektiğinin altını çizdi: "Önümüzde asgari ücret görüşmeleri var belirlenen miktar bu ülkede yaşayan işçi ve emekçilerin yaşama standardını belirleyecek. Bugün ev sahipleri 10 bin TL'lik yeri asgari ücret belirlendikten sonra emin olun 15-17 bin TL arasına çekecekler. Biz diyoruz ki asgari ücret sadece iki çocuklu bir ailenin kira gideri üzerinden bile hesaplansa insanları rahatlatacak."

#2
Foto - Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: "Bizi kış günü sokağa atarlar!" Kirada yeni sistem devreye giriyor

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise fiyatları düşüren 5 nedeni açıkladı. Mustafa Hakan Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Konut kredilerindeki yüksek faiz oranları, son dönemde satılamayan gayrimenkullerin kiralık olarak sunulmasında önemli etkileri oldu diyebiliriz. Kiralık konut piyasasını etkileyen 5 ana faktör var. Bunlardan bir tanesi evlenme sayıları. Yeni konut ihtiyacı özellikle evlilik döneminde daha yoğun bir talep gösteriyor. Evlenme sezonu pandemiden sonra çok yoğun olarak gerçekleşmişti. Artık evlenme sezonunun nispeten geride kaldığını söyleyebiliriz. Evlenme sayılarındaki düşüşle beraber kiralık konut talebinde bir daralmadan bahsedebiliyoruz. İkincisi öğrenciler: Öğrenciler açısından üniversite yerleştirmesi tamamlandı. Öğrenciler için barınma problemi yurtlar ve öğrenci evleri tarafından karşılanmış durumda. Öğrenciler tarafındaki talep de eylül-ekim ayı itibarıyla geriledi diyebiliyoruz. Üçüncüsü ise yabancılar veya iç göç olarak gösterilebilir. Yabancılar kısmında uygulanan politikalar nedeniyle birçok yabancının sürelerinin sona erdiği, ihraç edildiğini, bazı bölgelerde oturumların kapatıldığı vb. nedenlerle konutların yabancılara verilememesinin bir etkisi var. Bu boş konut arzına etki ediyor hem de konut fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

#3
Foto - Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: "Bizi kış günü sokağa atarlar!" Kirada yeni sistem devreye giriyor

Dördüncü etken son dönemde konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle mal sahiplerinin satamadıkları konutları kiraya çevirmesi etkisi denilebilir. Beşinci etken olarak da kısa dönemli kiralamalara getirilen yasal düzenlemeler. Son 2 yılda kısa dönemli kiralamalarda kiralık daire sayısı ilan tarafında yüzde 50'nin üzerinde artmıştı. 1 Ocak itibarıyla başlayacak kısa dönemli kiralamalarda şartların değişmesi, kat maliklerinden alınacak muafakatlar, 100 günden kısa sürekli kiralamaların mevzuata tabi olacak olması ciddi anlamda yeni kiralık daire arzının piyasaya çıkmasına neden oldu diyebiliyoruz.

#4
Foto - Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: "Bizi kış günü sokağa atarlar!" Kirada yeni sistem devreye giriyor

Kiralık daire sayıları arttıkça kira fiyatları da geri çekilmeye başladı. Geri çekilmeler son birkaç haftada daha da yoğunlaştı diyebiliriz. Kış sezonu devam ediyor. Mal sahipleri için aidat yükü önemli bir etken. Bazı sitelerde daireler boş olsa bile merkezi sistemler nedeniyle aidat vb. giderlerin malikler tarafından ödenmesi gerekiyor. Son 3 aydır kira fiyatları artmıyordu özellikle birkaç haftadır kira fiyatlarında yüzde 15-20 seviyelerinde bir gerileme var diyebiliyoruz.

#5
Foto - Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: "Bizi kış günü sokağa atarlar!" Kirada yeni sistem devreye giriyor

Üç büyükşehir tarafında incelersek İstanbul'da ortalama konut kiralarında metrekare kira ortalamasının 150 TL seviyesinde olduğunu, son 1 yılda yüzde 80'e yakın kiraların yükseldiğini söylemek mümkün. Ankara'da kiralar son 1 yılda yüzde 150 arttı. Deprem sonrasında Ankara’nın güvenilir olması, kiraların cazip olması ortalama metrekare kira bedellerinin 100 TL seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. İzmir'de kiralar ortalama son 1 yılda yüzde 120 artarken, kira metrekare değeri 140 TL seviyelerine ulaştı. İstanbul'da 100 metrekare bir daire 15 bin TL ise Ankara'da 10 bin TL, İzmir’de 14 bin TL ortalamasında diyebiliriz.

#6
Foto - Mehmet Şimşek'in o açıklaması kiracıları sinirlendirdi: "Bizi kış günü sokağa atarlar!" Kirada yeni sistem devreye giriyor

2024 yılı itibarıyla e-kontrat sistemi devreye alınacak. Mal sahibi ve kiracılar arasındaki kontratlar e-Devlet sistemi üzerine entegre edilecek. Bu sistem üzerinden kiralar çok daha net bir şekilde oluşturulmuş olacak. 2024'ün gayrimenkul tarihine önemli bir yıl olarak gireceğini söyleyebiliriz. e-Kontrat sistemi yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından sisteme istenebilecek. Kiraların fahiş oranda artmasının önünde bir haritasal değer sistemi görmüş olacağız."

Savaşın o ülkeye sıçraması an meselesi! İsrail dünyaya ilan etti: Ordu askeri saldırıya hazırlanıyor!
Gündem

Savaşın o ülkeye sıçraması an meselesi! İsrail dünyaya ilan etti: Ordu askeri saldırıya hazırlanıyor!

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük b..
İstanbul adayıyla ilgili bomba gelişme
Gündem

İstanbul adayıyla ilgili bomba gelişme

AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi. İlk etapta 12 büyükşehir ..
Ali Koç'tan Suudi Arabistan açıklaması!
Spor

Ali Koç'tan Suudi Arabistan açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ertelenen 2023 Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili TFF’nin Suudi Arabistan ile yaptığı sözleşmeyi görmediklerin..
Son dakika! Bolu'da deprem
Gündem

Son dakika! Bolu'da deprem

Bolu'da saat 01.03'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika! MİT tarafından yakalanan İsrail casuslarıyla ilgili yeni gelişme
Gündem

Son dakika! MİT tarafından yakalanan İsrail casuslarıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23