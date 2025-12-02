  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Medya
5
Yeniakit Publisher
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinden davet aldı.

#1
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Bir etkinlikte kös çalarken çekilen ve kısa sürede sanal medyada milyonlara ulaşan videosu sayesinde dikkati çeken Kalaycı, TRT 1'de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin yapımcısının daveti üzerine çekimlerin gerçekleştirildiği sete gitti. Kalaycı, dizinin yeni bölümünde yer alan mehter sahnesinde rol aldı.

#2
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Küçük kız kardeşinin de yer aldığı Oğuzlar Mehteran Takımı'nda tokmak sallayan genç mehteran, bando astsubayı olmak istiyor. Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, AA muhabirine, sosyal medyada çok izlenen videodan sonra dizinin yapımcısının kendisine ulaştığını söyledi. Dizi çekimlerinin çok iyi şekilde gerçekleştiğini belirten Kalaycı, "Mehter kültürünü sette gerçekleştirebilmek benim için şerefti. Geriye, atalarımıza gidemeyeceğimiz için şu anda o kültürü, o duyguyu yaşayabileceğimiz en iyi yer setler. Yapmış olduğum bu görevi iyi biliyorum ama orada daha iyi anladım." dedi.

#3
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Kalaycı, mehterle 4,5 yaşında kreşte tanıştığını anlatarak, 11 yıl mehteran takımında görev yaptığını dile getirdi. Astsubaylardan oluşan kendi mehteran takımını kurduğunu aktaran Kalaycı, "Çok samimi bir mehteran takımımız var. Müziğe mehter sayesinde atıldım ve kendimi geliştirdim. Hedefim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bando astsubayı olmak." diye konuştu.

#4
Foto - Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Baba Ahmet Kahraman Kalaycı ise oğluyla yaklaşık 4 yıl önce mehter takımı kurduklarını ifade etti. Oğlunun mehteran marşlarıyla büyüdüğüne işaret eden Kalaycı, "Evlatlarımıza bu marşları aşılamaya çalıştık. Oğlum küçük yaşta mehterle tanıştı. Halkımızın teveccühüyle sanal medyada videomuz viral oldu. TRT 1’de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yapımcısı bana ulaştı. Dizide evladımıza rol vermek istediğini söyledi. Biz de büyük memnuniyetle katılacağımızı söyledik. Aile olarak bizleri çok gururlandırdı. Tarifi mümkün olmayan bir duygu, Rabb'im tüm ailelere bu duyguyu yaşatsın." Kalaycı, oğluyla her zaman gurur duyduğunu, ahlakı ve derslerindeki başarısıyla kendilerini her zaman gururlandırdığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cami hoparlöründeki rezillik mahalleyi ayağa kaldırdı: Cemaatten dayak...
Gündem

Cami hoparlöründeki rezillik mahalleyi ayağa kaldırdı: Cemaatten dayak...

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Valide Suyu Camisi’nde kimliği belirsiz kişiler caminin ses sistemini kullanarak ahlaksız sözler söylemesi mahal..
Erman Toroğlu’ndan derbiye damga vuran iptal kararına olay yorum: Yapı var yalı var diye ağlamayın!
Spor

Erman Toroğlu’ndan derbiye damga vuran iptal kararına olay yorum: Yapı var yalı var diye ağlamayın!

1-1 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısında sarı lacivertlilerin bulduğu beraberlik golü VAR uyarısı sonrası elle oynama karar..
Sözcü TV'den Türk Bayrağı'na sansür!
Gündem

Sözcü TV'den Türk Bayrağı'na sansür!

Arpasını CHP'den alan fondaş medyanın başı Sözcü TV, Türk Bayrağı'na sansür uyguladı.
Erbil’de tansiyon tırmandı: Herki aşireti ile Barzani güçleri arasında çatışma çıktı
Dünya

Erbil’de tansiyon tırmandı: Herki aşireti ile Barzani güçleri arasında çatışma çıktı

Irak’ın Erbil kentinde Herki aşireti ile Peşmerge güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Aşiret üyeleri Barzani güçlerini geri çeki..
PKK’nın CHP’si devrede!
Gündem

PKK’nın CHP’si devrede!

“Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıyla ilerlemesini hazmedemeyen emperyalistler, süreci sabote etmek için maşalarını sahaya sürmeye kalkıyor..
Baroda vekalet ücreti kavgası! Tahir Elçi’nin eşi kaydını sildirdi
Gündem

Baroda vekalet ücreti kavgası! Tahir Elçi’nin eşi kaydını sildirdi

Vekalet ücreti, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu arasını açtı. Patlak veren kavga sonrası El..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23