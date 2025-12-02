Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Baba Ahmet Kahraman Kalaycı ise oğluyla yaklaşık 4 yıl önce mehter takımı kurduklarını ifade etti. Oğlunun mehteran marşlarıyla büyüdüğüne işaret eden Kalaycı, "Evlatlarımıza bu marşları aşılamaya çalıştık. Oğlum küçük yaşta mehterle tanıştı. Halkımızın teveccühüyle sanal medyada videomuz viral oldu. TRT 1’de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yapımcısı bana ulaştı. Dizide evladımıza rol vermek istediğini söyledi. Biz de büyük memnuniyetle katılacağımızı söyledik. Aile olarak bizleri çok gururlandırdı. Tarifi mümkün olmayan bir duygu, Rabb'im tüm ailelere bu duyguyu yaşatsın." Kalaycı, oğluyla her zaman gurur duyduğunu, ahlakı ve derslerindeki başarısıyla kendilerini her zaman gururlandırdığını dile getirdi.