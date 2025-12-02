Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden o isme davet

Küçük kız kardeşinin de yer aldığı Oğuzlar Mehteran Takımı'nda tokmak sallayan genç mehteran, bando astsubayı olmak istiyor. Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Mücteba Kürşad Kalaycı, AA muhabirine, sosyal medyada çok izlenen videodan sonra dizinin yapımcısının kendisine ulaştığını söyledi. Dizi çekimlerinin çok iyi şekilde gerçekleştiğini belirten Kalaycı, "Mehter kültürünü sette gerçekleştirebilmek benim için şerefti. Geriye, atalarımıza gidemeyeceğimiz için şu anda o kültürü, o duyguyu yaşayabileceğimiz en iyi yer setler. Yapmış olduğum bu görevi iyi biliyorum ama orada daha iyi anladım." dedi.