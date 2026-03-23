Meğer o sinsi düşman: Yıllardır yanlış biliniyormuş! Öğrenenler bu besinden hemen vazgeçiyor!

Beslenme ve diyetetik uzmanlarına göre light ürünler, çoğu zaman sadece kalori açısından düşürülmüş olsa da içerik bakımından farklı riskler barındırabiliyor. Özellikle şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar ve katkı maddeleri, bu ürünlerin sık tüketimini tartışmalı hale getiriyor. Uzmanlar, "Light ürünler zayıflatır algısı doğru değil. Bu ürünler bazen iştahı artırabilir ve daha fazla tüketimi tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca bazı ürünlerde yağ oranı azaltılırken, tat dengesini sağlamak için farklı katkıların devreye girdiği ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar, yapay tatlandırıcı içeren ürünlerin uzun vadede metabolizma üzerinde farklı etkiler yaratabileceğine işaret ediyor. Özellikle insülin dengesi, bağırsak sağlığı ve iştah kontrolü üzerinde olası etkiler bilim dünyasında tartışılıyor. Öte yandan "şekersiz" etiketi taşıyan bazı ürünlerin tamamen zararsız olmadığına dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre bu ürünler kalori açısından düşük olsa da tüketim sıklığı arttıkça beklenen faydanın tersine sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tüketicilerin en sık yaptığı hatalardan biri ise "light" ibaresini sınırsız tüketim izni olarak görmek. Uzmanlar bu noktada porsiyon kontrolünün hâlâ en kritik unsur olduğunu vurguluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan beslenme uzmanları şu uyarıda bulunuyor: "Bir ürünün light olması, otomatik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez. İçerik listesi dikkatle incelenmeli. Doğal ve az işlenmiş gıdalar her zaman daha güvenilir bir tercih olacaktır."