Meğer o sinsi düşman: Yıllardır yanlış biliniyormuş! Öğrenenler bu besinden hemen vazgeçiyor!
Yıllardır meğer yanlış biliniyor. Diyet ürünleri sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlardan uyarı geldi.
Yıllardır "sağlıklı" ve "hafif" olduğu düşünülerek tüketilen bazı diyet ürünleri ve besinlerle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu ürünler sanıldığı kadar masum değil. Yapılan son değerlendirmeler, tüketim alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Peki, yıllardır yanlış bilinen ya da hatalı tüketilen o ürünler hangileri? İşte besinlerle ilgili şok edici gerçekler…
Beslenme uzmanları, market raflarında sıkça yer alan nugget, şinitzel, benzeri işlenmiş tavuk ürünlerinin içeriklerine ve yıllardır "sağlıklı" ve "hafif" olduğu düşünülerek tüketilen light (diyet) ürünlerle ilgili bazı detaylara dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu ürünler, sanıldığı gibi yalnızca "tavuk eti"nden oluşmuyor. Üretim sürecinde farklı katkı maddeleri, dolgu malzemeleri ve yüksek oranda sodyum kullanıldığı belirtiliyor. Özellikle et oranının düşük, katkı maddesi oranının yüksek olabileceğine işaret eden uzmanlar, bu tür gıdaların düzenli tüketiminin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade ediyor. Konuyla ilgili konuşan beslenme uzmanları, "Tüketiciler ürün etiketlerini dikkatle okumalı. İçeriği ne kadar basitse, o kadar güvenlidir" uyarısında bulunuyor.
Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar da işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminin; obezite, kalp-damar hastalıkları ve metabolik sorunlarla ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle çocukların beslenmesinde bu tür ürünlerin sınırlı tutulması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan sektör temsilcileri ise ürünlerin belirlenen standartlara uygun üretildiğini ve denetimlerden geçtiğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, "standartlara uygunluk" ile "sağlıklı tercih" kavramlarının karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Market raflarında "light", "diyet" ve "şekersiz" ibareleriyle öne çıkan ürünler uzun süredir sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak görülüyordu. Ancak son dönemde yapılan bilimsel değerlendirmeler, bu ürünlere yönelik algının sorgulanmasına neden oldu. Uzmanlar, tüketicilerin büyük bir yanılgı içinde olabileceğini belirtiyor.
Beslenme ve diyetetik uzmanlarına göre light ürünler, çoğu zaman sadece kalori açısından düşürülmüş olsa da içerik bakımından farklı riskler barındırabiliyor. Özellikle şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar ve katkı maddeleri, bu ürünlerin sık tüketimini tartışmalı hale getiriyor. Uzmanlar, "Light ürünler zayıflatır algısı doğru değil. Bu ürünler bazen iştahı artırabilir ve daha fazla tüketimi tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca bazı ürünlerde yağ oranı azaltılırken, tat dengesini sağlamak için farklı katkıların devreye girdiği ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar, yapay tatlandırıcı içeren ürünlerin uzun vadede metabolizma üzerinde farklı etkiler yaratabileceğine işaret ediyor. Özellikle insülin dengesi, bağırsak sağlığı ve iştah kontrolü üzerinde olası etkiler bilim dünyasında tartışılıyor. Öte yandan "şekersiz" etiketi taşıyan bazı ürünlerin tamamen zararsız olmadığına dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre bu ürünler kalori açısından düşük olsa da tüketim sıklığı arttıkça beklenen faydanın tersine sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tüketicilerin en sık yaptığı hatalardan biri ise "light" ibaresini sınırsız tüketim izni olarak görmek. Uzmanlar bu noktada porsiyon kontrolünün hâlâ en kritik unsur olduğunu vurguluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan beslenme uzmanları şu uyarıda bulunuyor: "Bir ürünün light olması, otomatik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez. İçerik listesi dikkatle incelenmeli. Doğal ve az işlenmiş gıdalar her zaman daha güvenilir bir tercih olacaktır."
