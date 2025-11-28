Et ve süt krizi bekleyenlere kötü haber: Kendine başka bir konu bul fondaş medya

Suni kriz beklentisiyle yayın yapan ve üretim yetersizliği algısı oluşturan bazı medya organlarına Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği'nden (TÜRKGÜN) sert uyarı geldi: Başkan Tevfik Keskin, "Fondaş medya" tarafından sürekli gündeme getirilen "et ve süt arz eksikliği" iddialarını TÜİK verileriyle yerle bir etti. Keskin, şap hastalığını bahane eden spekülatif yayınlara karşı, Türkiye'nin istikrarlı politikaları sayesinde et ve sütte kayda değer bir düşüş yaşanmadığını ve arz sıkıntısı bulunmadığını kamuoyuna ilan etti.