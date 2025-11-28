Et ve süt krizi bekleyenlere kötü haber: Kendine başka bir konu bul fondaş medya

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suni kriz beklentisiyle yayın yapan ve üretim yetersizliği algısı oluşturan bazı medya organlarına Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği'nden (TÜRKGÜN) sert uyarı geldi: Başkan Tevfik Keskin, "Fondaş medya" tarafından sürekli gündeme getirilen "et ve süt arz eksikliği" iddialarını TÜİK verileriyle yerle bir etti. Keskin, şap hastalığını bahane eden spekülatif yayınlara karşı, Türkiye'nin istikrarlı politikaları sayesinde et ve sütte kayda değer bir düşüş yaşanmadığını ve arz sıkıntısı bulunmadığını kamuoyuna ilan etti.

#1
Tevfik Keskin, son dönemde bazı çevrelerce dile getirilen hayvansal üretimde yetersizlik iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Keskin, özellikle şap hastalığı gibi bölgesel sağlık sorunlarının bahane edilerek süt üretiminde yeterli arz olmadığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmasının, gerçekçi istatistiki verilerle uyuşmadığını belirtti.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda şap hastalığı bahane gösterilerek, sütte yeterli üretim olmadığının dile getirildiğini söyledi. Üretim sayılarına ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında, et ve süt üretiminde bir düşüşün yaşanmadığına işaret eden Keskin, Türkiye'nin et ve sütünün yeterli düzeyde olduğunu, üretime devam edildiği sürece de sıkıntının olmayacağını vurguladı.

“ET VE SÜT ÜRETİM MİKTARLARINDA KAYDA DEĞER BİR DÜŞÜŞ YAŞANMADI” Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen hayvansal üretimde arz eksikliği iddialarına değinen Keskin, "Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde, et ve süt üretiminde herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamaktadır." ifadesini kullandı. TÜİK tarafından düzenli olarak açıklanan güncel üretim rakamları incelendiğinde, ulusal düzeyde et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüşün yaşanmadığının altını çizen Keskin, verilerin üretimin tüketimi karşılama kapasitesini yüksek bir düzeyde koruduğunu gösterdiğini söyledi.

“ÜRETİM SÜREÇLERİMİZİN AKSAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL” Keskin, şap hastalığı gibi bölgesel ve kontrol altına alınmış sağlık sorunları bahane edilerek, genel bir üretim yetersizliği algısı oluşturulmaya çalışılmasının, gerçekçi istatistiki verilerle uyuşmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değildir. Ülkemizin eti de sütü de vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak yeterli düzeydedir. Sektör olarak en önemli önceliğimiz, üretimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Üreticimize verilen destekler ve modern hayvancılık uygulamaları sayesinde, üretim kapasitemiz korunmakta ve geliştirilmektedir. Üretmeye devam ettiğimiz sürece, hayvansal gıda arzımızda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Kamuoyunun, resmi kurumların verilerine itibar etmesi ve spekülatif bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."

