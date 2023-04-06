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Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

2023-04-06 14:56:54
Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi çevrelerde alay konusu olan ve sosyal medyanın diline düşen 'Mecliste kurşun saçma' eylemi gündemdeki yerini koruyor. Parti binasına isabet eden kurşun olayının aydınlanmasına rağmen o günkü ifadeleri için özür dilemeyen Akşener bir gün sonra da meclise bir torba mermiyle gelip öne mermileri kürsüye dizdi, ardından da etrafa saçtı. Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'a göre seçim anketlerine yansıyan oy kaybını telafi etmek istediği düşünülen Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor.

#1
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Uluslararası ilişkiler Profesörü ve SABAH Yazarı Hasan Basri Yalçın Meral Akşener'in Ankara'nın diline düşen ve sosyal medyada alay konusu olan mermi saçma eylemini yorumladı. Durumu değerlendiren Yalçın, Akşener'in ciddi bir travma yaşadığını ve bunun altında 'kaybetmiş bir siyasetçi' gerçeğinin yattığını belirtti. Bir şeye inanmıyorsanız inanmıyorsunuzdur. Bu konuda özgürlüğünüz var. Ama karşılığında bir şey göstermeniz gerekiyor. Bir araştırma yapar, kendinizce bir anlamlandırma sürecine girersiniz ve dersiniz ki böyle böyle oldu. Bir hikaye kurarsınız 'Neden sizin binanızın kurşunlandığı' hikayesini bize anlatırsınız. Biz de kamuoyu olarak dinleriz, ikna oluruz ve olmayız. Bu rasyonel bir anlaşma sürecidir.

#2
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

İDDİASININ PEŞİNDE KOŞMAK YERİNE MERMİ SAÇMAYI, ŞOV YAPMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ Ama bunu yapmak yerine meclis toplantısında kürsüye çıkıp yerlere mermiler saçmak vesair üzerinden gidiyor, şov yapmayı tercih ediyorsunuz. Görsel olduğunda, somut şeyler olduğunda mermi gibi sembolik kavramlar üzerinden yapıldığında daha fazla ses getireceğini hayal ediyor olabilirsiniz.

#3
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

GÜNDEM OLMA MALZEMENİZ TRAVMANIZI ORTAYA ÇIKARIYORSA… Gündem olmak ise amaç bir saniyede gündem oluyor. Meral Akşener olarak gündem olmak için her şeyi yapabilirsiniz. Her türlü çılgınlığı da deneyebilirsiniz. Ancak nasıl gündem olduğunuza da bakmanız lazım. Eğer gündem olma malzemeniz sizin bütün travmalarınızı ortaya çıkarıyorsa bu aslında çok da faydalı bir iş olmayabilir.

#4
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

SERTLİK SİYASETİN DOĞASINDA VAR AMA KİMSE YERLERE KURŞUN SAÇMIYOR Yani bakın kutuplaşmadan, tarafların birbirlerine çok sert kavramlar kullanmasından falan dem vuruyorsunuz. Sonra böyle bir davranışta bulunuyorsunuz. Keşke kimse birbirine hakaret etmeden, küfürler etmeden suhulet içerisinde seçime gidilse. Bunlar hepimizin hayali ama kutuplaşma da siyasetin doğasında var. İstesek de istemesek de oluyor. Sertlik de oluyor ama ben hiç kimsenin yerlere böyle kurşunlar falan saçtığını görmedim.

#5
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

BU "BEN KONTROLÜ KAYBETTİM" DEMEKTİR Bu artık başka bir düzey. Başka bir aşama. Bu artık "Ben kontrolü yitirdim. Ben tuhaf işler yaparak gündem olmaya çalışıyorum" demek gibi bir durum.

#6
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

ÜST PERDEDEN KONUŞMAKLA KURŞUN FIRLATMAK AYNI ŞEY DEĞİL Yani ne derdiniz varsa en üst perdeden söylerseniz. "Beni tehdit ediyorlar" dersiniz. "Buna inanmıyorum gerçekten parti binamıza kurşun sıkıldı" der anlatırsınız derdinizi. Ama böyle hani kendinizi komik duruma düşürecek düzeye gelmezsiniz.

#7
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

O SEVİYEDE KİMSE BU KADARINI YAPMADI Oralarda hiç kimsenin buna benzer eylemler yaptığını ben hatırlamıyorum. Düşünsenize sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp yerlere mermiler atacak, bilmem ne yapacak. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu. Askerler bile yapmaz bunu.

#8
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

KAYBETMİŞ BİR SİYASETÇİNİN TAVIRLARI Bu resim 'kaybetmiş bir siyasetçinin' tavırları gibi geliyor bana. Neden olduğu çok basit aslında; Oraya buraya gitmeye gerek yok. Masadan ayrılma, küfürler, geri getirilme, HDP-PKK meselesindeki sessizlik, Yavuz Ağıralioğlu falan derken İYİ Parti hakikaten çok ciddi bir travma yaşadı. Ciddi bir oy kaybı söz konusu.

#9
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

MUHARREM İNCE AKŞENER VE İYİ PARTİ PROJESİNİ BİTİREBİLİR İYİ Partinin önümüzdeki dönemde bir eğer Memleket Partisi anlamlı bir siyaset üretebilirse ciddi bir baraj sorunu dahi olabileceği kanaatindeyim.

#10
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

ERDOĞAN ÜZERİNDEN VAROLUŞ DENEMESİ YAPIYOR; NEDENİ YOK OLMA TEHLİKESİNİ GÖRMESİ Muhtemelen bu tür endişeleri kendileri de görüyorlar ki biraz böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılıklı bir atışmaya girerek toplumun gündemini bu tür hareketlerle işgal ederek yeniden bir varoluş denemesi yaptılar. Yaptığı açıklamaya bakarsanız içerisinde yok yok. İşte darbeden tutmuş getirmiş hendek olaylarına. Oradan ekonomiye gelmiş. Tamam da Meral Akşener bu mermileri 15 Temmuz darbe olayı nedeniyle mi attı? Bu mermileri "ekonomi çok kötü gidiyor ben çok kötü oldum" diyerek mi attı?

#11
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

ÇARESİZLİKTEN BÜTÜN TUŞLARA BASIYOR Meral Akşener'in masadan kalkışı çok hesapsız bir kalkıştı. Yine aynı hesapsızlıkla hareket ediyor. Bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışıyor. Yani bir çaresizlik esnasında bu.

#12
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

AKŞENER CİDDİ GÜVEN KAYBI YAŞADI, ÇARESİZLİKTEN TÜM TUŞLARA BASIYOR Masadan kalkış tavrını görüp takdir edenler 3 gün sonra tüm sözlerini yutup geri dönüşünü izledi. "Bu kadar sert konuştuysak bugün niye geri geliyoruz? Geri geliyorsak bu konuşmayı niye yapıyoruz?" diyor insanlar. Seçmenlerin kafası karıştı. Meral Akşener'e ciddi bir güven kaybı yaşadı. Çünkü Meral Akşener iyi bir insan olabilir. İyi bir bürokrat olabilir ama iyi bir lider olmadığı ortaya çıktı.

#13
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

SİYASETİ BECEREMEDİ Yani siyaseti yönetemedi. İyi pazarlık yapamadı. Direnç gösteremedi. Masadan kalkmayı doğru düzgün yapamadı. Bunlara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ya da Devlet Bahçeli ile ilgili de tonlarca eleştiri yapabilirsiniz. Ama üç gün içerisinde bu kadar yalpaladıklarını, bu kadar çuvalladıklarını görmezsiniz.

#14
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

İYİ PARTİ KAYNIYOR Ciddi bir iddiayla sahneye çıkıyorsunuz. En kritik dönemde iyi bir oy alacağınızı düşünüyorsunuz. Bir senedir yürüttüğünüz, ortaya koydunuz bir söylem var. Sonuçta Meral Akşener'in hamleleriyle yürümeyen, kaybeden bir yapıya dönüşmüşsünüz. Mesela Yavuz Ağıralioğlu "Seçimden sonra bakacağız" falan demeye getiren açıklamalar yapıyor. Diğer yandan herkesin gözü Koray Aydın'a çevriliyor. Bakalım Koray Aydın nasıl bir mesaj verecek. İYİ Parti içerisinde bir kaynama olduğu açık.

#15
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

SİZE HAKARET EDENLER YANINIZDAKİLER Ve tüm bunlar olurken Meral Akşener hala bir kontrolsüzlük içerisinde. Açıklamasına bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. "3 gün küfür yedim" diyor. "Ağır hakaret yedim" diyor. Sana Cumhurbaşkanı Erdoğan veya onun seçmenleri veya onun işte bakanları vs. yapmadı ki bunu. Niye burada söylüyorsun?

#16
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Bunu yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakınında olduğunu düşündüğümüz siyasetçisi, anketçisi, sanatçısı. Bunu söyledikten sonra da kalkıp dön gel "millet ittifakına oy verin" diyorsun.

#17
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Üç cümle arka arkaya üçünün de birbiriyle alakası yok. Ben şimdi seçmen olarak izleyeceğim bunu. Ne düşüneceğim?

#18
Foto - Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

BİRKAÇ GÜN DÜŞÜNMÜŞ BUNU BULMUŞ Ben Meral Akşenerin çok ciddi anlamda bir travma yaşadığını ve bunu da buradan çıkardığını düşünüyorum. Birkaç gün düşünmeye yerlere kurşun saçmayı bulmuş. Ve başarılı olduğunu da maalesef söyleyemeyeceğim.

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