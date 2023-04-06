2023-04-06 14:56:54 Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi çevrelerde alay konusu olan ve sosyal medyanın diline düşen 'Mecliste kurşun saçma' eylemi gündemdeki yerini koruyor. Parti binasına isabet eden kurşun olayının aydınlanmasına rağmen o günkü ifadeleri için özür dilemeyen Akşener bir gün sonra da meclise bir torba mermiyle gelip öne mermileri kürsüye dizdi, ardından da etrafa saçtı. Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'a göre seçim anketlerine yansıyan oy kaybını telafi etmek istediği düşünülen Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor.