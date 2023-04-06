Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Uluslararası ilişkiler Profesörü ve SABAH Yazarı Hasan Basri Yalçın Meral Akşener'in Ankara'nın diline düşen ve sosyal medyada alay konusu olan mermi saçma eylemini yorumladı. Durumu değerlendiren Yalçın, Akşener'in ciddi bir travma yaşadığını ve bunun altında 'kaybetmiş bir siyasetçi' gerçeğinin yattığını belirtti. Bir şeye inanmıyorsanız inanmıyorsunuzdur. Bu konuda özgürlüğünüz var. Ama karşılığında bir şey göstermeniz gerekiyor. Bir araştırma yapar, kendinizce bir anlamlandırma sürecine girersiniz ve dersiniz ki böyle böyle oldu. Bir hikaye kurarsınız 'Neden sizin binanızın kurşunlandığı' hikayesini bize anlatırsınız. Biz de kamuoyu olarak dinleriz, ikna oluruz ve olmayız. Bu rasyonel bir anlaşma sürecidir.