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Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

2023-10-10 16:45:34
Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Bilinçsiz sulama yapan çiftçi pancarını eliyle toplamak zorunda kaldı.

#1
Foto - Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Tokat'ın Sulusaray ilçesine yapılan Alpu barajı, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde 19 milyon metreküp su biriktirme hacmiyle 35 bin dekar zirai arazi suya kavuşturdu.

#2
Foto - Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Tarımsal sulama için bu yıl çiftçilerden ücret alınmadı. İlçede bulunan çiftçiler ise yapılan bu baraj sayesinde sulama da sorun yaşamazken, bilinçsiz sulama yüzünden tarlalara bırakılan aşırı su tarlaların çamur gölüne dönmesine neden oldu.

#3
Foto - Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Tarlaların çamur olmasından dolayı traktörle hasat yapamayan çiftçiler, şeker pancarlarını çatal adı verilen aletle elleriyle sökmeye başladı.

#4
Foto - Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Faruk Yorgun isimli çiftçi zeminden su çıktığını belirterek, "Toprak suya doymuş durumda baktığınızda toprağın ıslak olduğunu görüyorsunuz. Vatandaşlar bu yıl ücretsiz su kullandı, vatandaşlar da pancarlarını aşırı suladı.

#5
Foto - Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Herkes çok sulayınca toprak suya doymaya başladı, su toprağın altından kaymaya başladı, benim tarlam gibi aşağıda olanlarda bundan nasibini aldı. Şuan bu tarla çamur içinde, tarlaların kurumasını bekliyoruz. Hasadı çatalla yapıyoruz, traktör ve makinelerle söküm yapamıyoruz. Traktörler yolun kenarında bekliyor, tarlaların kurumasını bekliyoruz ancak bu tarlalar kuruyacak gibi değil su alttan geliyor.

#6
Foto - Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Suyun soğuk olması ve aşırı sulamadan dolayı birçok tarlada hastalık var. Mantardan kaynaklı bir hastalık oluştu. Şeker pancarı üretiminde Sulusaray Tokat ili içerisinde birinci sırada bulunuyor, bu yüzden yetkililerin bu hastalığa çözüm bulması lazım" şeklinde konuştu.

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