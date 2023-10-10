Mecburen eski yönteme döndüler! Bir hata bakın neye sebep oldu!

Herkes çok sulayınca toprak suya doymaya başladı, su toprağın altından kaymaya başladı, benim tarlam gibi aşağıda olanlarda bundan nasibini aldı. Şuan bu tarla çamur içinde, tarlaların kurumasını bekliyoruz. Hasadı çatalla yapıyoruz, traktör ve makinelerle söküm yapamıyoruz. Traktörler yolun kenarında bekliyor, tarlaların kurumasını bekliyoruz ancak bu tarlalar kuruyacak gibi değil su alttan geliyor.