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Mazbatasını alan Putin'den ilk açıklama

2024-04-16 16:01:46
Mazbatasını alan Putin'den ilk açıklama

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 87,28 oy ile rakiplerine fark atan Putin mazbatasını aldı.

#1
Foto - Mazbatasını alan Putin'den ilk açıklama

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin makamında Pamfilova ile görüştü. Pamfilova, Rusya Federasyonu devlet başkanı seçimini kazanan Putin’e mazbatasını teslim etti.

#2
Foto - Mazbatasını alan Putin'den ilk açıklama

Putin, yaptığı konuşmada hem Merkez Seçim Komisyonundaki hem de yereldeki tüm çalışanlara teşekkür ederek, “Bu iş çok zordu, anlıyorum. Ama ülke için, devletin iç istikrarı için, özellikle bugün bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Mazbatasını alan Putin'den ilk açıklama

Pamfilova da seçim sonuçlarının çok şaşırtıcı ve eşi benzeri görülmemiş olduğunu vurgulayarak, “Toplumun benzeri görülmemiş bir şekilde bütünleşmesi ve bunun sadece devlet başkanı seçimi olmadığının, bunun aslında Rusya için verilen mücadelede önemli bir aşama olduğunun anlaşılması çok önemli.” diye konuştu.

#4
Foto - Mazbatasını alan Putin'den ilk açıklama

Rusya Federasyonu’nda 15-17 Mart’ta devlet başkanı seçimi yapılmış, katılım yüzde 77,49 olmuştu. Aday olan mevcut Devlet Başkanı Putin, yüzde 87,28 oy ile galip gelmişti. Yeniden seçilen Putin, 6 yıl daha görevde kalacak. Mayıs ayında mevcut görev süresinin bitmesiyle yemin edecek olan Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

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