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Otomotiv
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Mayısta otomobil markaları kampanya yarışına tutuştu

2024-05-11 02:16:57
Mayısta otomobil markaları kampanya yarışına tutuştu

Mayıs ayında otomobil markaları yaklaşan yaz aylarıyla birlikte kıyasıya bir kampanya yarışına tutuştu.

#1
Foto - Mayısta otomobil markaları kampanya yarışına tutuştu

Seat 3 modelinde faizi sıfırladı Seat modellerinde, mayıs ayına özel "yüzde 0 faiz" fırsatı yaşanıyor. Şirketten yapılan açıklama göre, Seat, mayıs boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faizi sıfırladı. Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona'larda 125 bin liradan 12 ay vadede 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. SEAT'ın en çok tercih edilen modellerinden Leon'da ise 200 bin liradan 12 ay yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkanı mevcut. Leon modeli 1 milyon 540 bin liradan, Arona 1 milyon 210 bin liradan ve Ibiza 1 milyon 95 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor. 2024 model araçlar için geçerli olan bu fırsat, 31 Mayıs'a kadar kampanyaya katılan tüm SEAT yetkili satıcılarında devam edecek.

#2
Foto - Mayısta otomobil markaları kampanya yarışına tutuştu

CUPRA, Leon ve Formentor modelleri için mayıs ayı boyunca yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkanı sağlıyor. CUPRA, Leon ve Formentor modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor. CUPRA Formentor 1 milyon 890 bin, CUPRA LEON ise 1 milyon 690 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor. 2024 model araçlar için geçerli olan fırsat, 1-31 Mayıs arasında kampanyaya katılan tüm CUPRA yetkili satıcılarında devam edecek.

#3
Foto - Mayısta otomobil markaları kampanya yarışına tutuştu

Honda, limitli sayıda City modeli için özel kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Honda City modeline sahip olmak isteyenlere 225 bin lira indirim veya 250 bin liraya kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Limitli sayıda City için geçerli olacak kampanya kapsamında 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor. 6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli için nakit alımlarda ise 225 bin lira indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin liralık satış fiyatı bulunuyor.

#4
Foto - Mayısta otomobil markaları kampanya yarışına tutuştu

DFSK, Mayıs ayı kampanlası ile hafif ticari araç müşterilerine benzinli ve yüzde 100 elektrikli motora sahip geniş hafif ticari araç ürün gamında uygun kredi koşulları sağlıyor. Tek kabin pick-up C31, çift kabin C32, elektrikli pick-up EC31 ve elektrikli panel van EC35 modellerinde, nakit alımlarda 70 bin lira indirim sağlanıyor. DFSK, nakit indirimi yerine kredi kullanmak isteyenler için de uygun krediler sunuyor. Buna göre 300 bin liraya kadar olan krediler, 12 ay vade ile yüzde 1,19 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Böylece müşteriler bu krediyi aylık 27 bin 77 lira taksitlerle ödeyebiliyorlar.

#5
Foto - Mayısta otomobil markaları kampanya yarışına tutuştu

Fiat'ın Egea modeline, mayıs ayı boyunca Kampanya kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada, Egea Sedan 969 bin 900 TL'den, Egea Cross 1 milyon 52 bin 900 TL'den ve Cross Wagon gövde seçeneği ise 1 milyon 311 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Takas kampanyasından faydalanacaklar 250 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranı ile kredi kullanabilecek. "Fiat Online" üzerinden gerçekleşen Egea siparişlerinde, ek olarak uzatılmış garanti hediye ediliyor ve garanti süresi, 1 yıl ilave ile 6 yıla yükseliyor. Bu sayede Fiat Online'dan Egea modelini istedikleri donanım, motor, opsiyonlar ve renklerle seçen kullanıcılar, çevrim içi araç sipariş etme rahatlığının yanı sıra uzatılmış garantinin keyfini de yaşıyor.

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