Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle
Geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırlarına yönelik füze tacizleriyle gerilimi tırmandıran İran'ın bölgedeki hamleleri, bu kez Hürmüz Boğazı'nda Türk denizcilerini hedef tahtasına oturttu. 5'i Türk 12 personeliyle "Bestekar" gemisinde mahsur kalan Kaptan Çağrı Kaynak, Patriot füzelerinin geminin sadece 300 metre ötesine düştüğü o skandal anları anlatırken; olası bir isabetin Türkiye ile bölge güçlerini nasıl bir diplomatik felaketin eşiğine getireceği gerçeği yürekleri ağza getirdi.