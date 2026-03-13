Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Burada şahit olduğumuz şey ise Dubai'den kalkan Patriotlar oldu. Patlamaları görmesek de seslerini her gece, bazen akşam sekizden itibaren saatlerce duyabiliyoruz. İki gün önce dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise Dubai Havalimanı'ndan her iki dakikada bir sivil uçakların kalkmasıydı; belli ki tahliyeler hızlanmıştı. Şu an bulunduğumuz bölgede yaklaşık 60-70 gemi mevcut ancak cihazlar çalışmadığı için hiçbirinin bilgisine ulaşamıyoruz. Telsiz üzerinden Türk gemilerine çağrı yapıp sistemlerin onlarda da kesilip kesilmediğini öğrenmeye çalıştık ama hiçbir yanıt alamadık. Telsizler dahi çok kısıtlı çalışıyor.