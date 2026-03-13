  • İSTANBUL
Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırlarına yönelik füze tacizleriyle gerilimi tırmandıran İran'ın bölgedeki hamleleri, bu kez Hürmüz Boğazı'nda Türk denizcilerini hedef tahtasına oturttu. 5'i Türk 12 personeliyle "Bestekar" gemisinde mahsur kalan Kaptan Çağrı Kaynak, Patriot füzelerinin geminin sadece 300 metre ötesine düştüğü o skandal anları anlatırken; olası bir isabetin Türkiye ile bölge güçlerini nasıl bir diplomatik felaketin eşiğine getireceği gerçeği yürekleri ağza getirdi.

#1
Foto - Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyonun tam ortasında mahsur kalan "Bestekar" isimli kargo gemisinin Türk kaptanı Çağrı Kaynak, bölgede yaşanan dehşeti ve verdikleri hayatta kalma mücadelesini 24 TV ekranlarına aktardı.

#2
Foto - Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

5'i Türk toplam 12 personelle füzelerin ve mayınların gölgesinde bekleyen gemide, elektronik sistemlerin tamamen devre dışı kalması nedeniyle "eski usul" yöntemlerle hayata tutunulduğunu aktaran Kaynak, Sürecin 27 Şubat tarihinde Kuveyt'in Şuaybe Limanı'nda başladığını belirtti.

#3
Foto - Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Türk kaptan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Savaşın patlak verdiği 27 Şubat tarihinde Kuveyt'in Shuaiba (Şuaybe) Limanı'ndaydık. Limanımıza yaklaşık 30 kilometre mesafede bir Amerikan üssü bulunduğu söylenirdi; nitekim ilk füze saldırıları ve Patriot savunma sistemlerinin patlamalarıyla orada tanıştık. Durumun ciddiyeti ve artan hava saldırıları neticesinde şirketimizle irtibata geçerek, sağ olsunlar, henüz limandan ayrılmadan hemen kumanya ve su ikmali yaptık.

#4
Foto - Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Normal şartlarda 5 gün sürecek olan liman operasyonumuz, saldırılar nedeniyle 8 güne uzadı. Sirenler çaldığında liman tahliye ediliyor, operasyon duruyordu. Bazı anlarda, acil bir kalkış emri gelmesi ihtimaline karşı ana makinemiz çalışır vaziyette beklemek zorunda kaldık. Bize limanda kalmak mı yoksa demire çıkmak mı istediğimiz sorulduğunda; olası bir yaralanma durumunda tıbbi müdahalenin daha hızlı yapılabilmesi adına limanda kalmayı tercih ettik. Hatta bir seferinde, bir Patriot füzesi bulunduğumuz bölgenin sadece 300 metre ilerisindeki bir silonun üzerine düştü; bizim için oldukça yakın ve sarsıcı bir patlamaydı.

#5
Foto - Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Durum daha da ağırlaşınca şirket ve kiracı talimatıyla Dubai yakınlarındaki Mina Rashid demir bölgesine gitmek üzere yola çıktık. Ancak bu seyir süresince köprüüstündeki hiçbir elektronik cihazımız çalışmıyordu. GPS, uydu telefonu, uydu interneti ve elektronik haritalar tamamen devre dışı kalmıştı. İki gün süren bu yolculuğu, tamamen eski usul yöntemlerle, sahil şeridindeki belirgin noktalardan kerteriz alarak tamamladık. Bölgedeki gemi yığılması ve petrol platformları trafiği daha da zorlaştırsa da demir bölgesine ulaştık.

#6
Foto - Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Burada şahit olduğumuz şey ise Dubai'den kalkan Patriotlar oldu. Patlamaları görmesek de seslerini her gece, bazen akşam sekizden itibaren saatlerce duyabiliyoruz. İki gün önce dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise Dubai Havalimanı'ndan her iki dakikada bir sivil uçakların kalkmasıydı; belli ki tahliyeler hızlanmıştı. Şu an bulunduğumuz bölgede yaklaşık 60-70 gemi mevcut ancak cihazlar çalışmadığı için hiçbirinin bilgisine ulaşamıyoruz. Telsiz üzerinden Türk gemilerine çağrı yapıp sistemlerin onlarda da kesilip kesilmediğini öğrenmeye çalıştık ama hiçbir yanıt alamadık. Telsizler dahi çok kısıtlı çalışıyor.

#7
Foto - Mayın döşedi, cihazlar sustu, füzeler yağdı! Türkiye’ye daha önce iki füze fırlatan İran’dan gerilimi tırmandırıcak hamle

Şu an güvenli bir durumda değiliz; tek arzumuz bir an önce Hürmüz Boğazı'ndan çıkıp ticarete devam edebilmek. Yoğun iş tempomuz bir anda durdu ve stabil bir bekleyişe geçtik. Su kısıtlamasına giderek rutin işlerimize devam ediyor, bir yandan da mental sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. İran'ın döşediği mayınlar nedeniyle şu an geçiş imkansız. Ukrayna-Rusya savaşında tecrübe ettiğimiz o 'serseri mayınların' yerinden kopup gemilerin yakıt ikmal noktası olan Fücurat demir sahasına sürüklenmesi büyük bir felaket olur. Umarım böyle bir şey yaşanmaz ama bu sürecin biraz daha uzayacağını öngörüyoruz."

