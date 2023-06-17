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Yaşam
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Maydanoz tarlasında gelen son! Ecel ekmek peşindeyken yakaladı

2023-06-17 20:14:20
Maydanoz tarlasında gelen son! Ecel ekmek peşindeyken yakaladı

Tarlada çalışan gündelik işçi kadın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

#1
Foto - Maydanoz tarlasında gelen son! Ecel ekmek peşindeyken yakaladı

Bursa’da maydanoz tarlasında çalışan 63 yaşındaki kadın işçi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

#2
Foto - Maydanoz tarlasında gelen son! Ecel ekmek peşindeyken yakaladı

Olay, Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Nur Sokaktaki maydanoz tarlasında çalışan işçiler olumsuz hava şartları nedeniyle tarlada mahsur kaldı.

#3
Foto - Maydanoz tarlasında gelen son! Ecel ekmek peşindeyken yakaladı

Bu esnada tarladaki gündelik işçi 63 yaşındaki Nergüze Kartal'ın üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçi kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen kadının yakınları ise göz yaşlarını tutamadı.

#4
Foto - Maydanoz tarlasında gelen son! Ecel ekmek peşindeyken yakaladı

İşçi kadının cenazesi yapılan yapılan incelemeler sonucu Adli Tıp Morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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