Mavi Vatan'da enerji hamlesi: Türkiye doğal gazda elini güçlendiriyor! İkinci FSRU ile arz güvenliğine dev takviye

Türkiye'nin doğal gazda çok önemli bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın özellikle bu içinde bulunduğumuz kış mevsiminde çok daha yoğun bir şekilde hissettiği, doğal gaz ihtiyacımızın bir kısmını biz malumunuz boru hatlarımızla ama yine önemli bir miktarını, son dönemde yaptığımız yatırımlarla sıvılaştırılmış bir şekilde gemilerle alıyoruz. Tabii bu ülkemize gemilerle gelen sıvılaştırılmış doğal gazı da tekrar sistemimize kullanabilmek için gazlaştırmamız gerekiyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bizim Ertuğrul Gazi gemimiz, işte bu işlevi yerine getiriyor ve günde yaklaşık 28 milyon metreküp sıvı haldeki doğal gazı, sıvılaştırılmış gelen doğal gazı, gaz fazına döndürüyor. Dolayısıyla burası bizim arz güvenliğimiz için, Türkiye için çok önemli bir tesis, onun içerisindeyiz. Bu geçtiğimiz 8 yılda yaklaşık 140'a yakın gemiden gemiye bu transferi gerçekleştirdik. İşte şimdi aslında 139'uncusunu arkamızda görüyorsunuz, bu işlem gerçekleşiyor ve burada günde 28 milyon metreküp, tabii ne demek bu? Şimdi içinde bulunduğumuz işte Hatay olmak üzere, Osmaniye, bu civardaki yaklaşık 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu gazı aslında biz buradaki bu tesisimizden, gemimizden sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla özellikle bu bölgemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli. Türkiye'nin kendi doğal gazını da ürettiğini belirten Bayraktar, "Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, boru hatlarıyla komşularımızdan aldığımız doğal gaz ve özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi son yıllarda yaptığımız yatırımlarla çok önemli bir miktarda doğal gazı da gemilerle alır hale geldik. Bu ülkemizin hem çeşitlendirme açısından hem daha uygun fiyatlı rekabetçi fiyatlarla gaza erişimimiz için önemli." diye konuştu.