Bunlar milletle alay ediyor olmalı! Rasim Ozan’ın avukatından “Hadi oradan” dedirten savunma

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Merve Uçanok, sıra dışı bir savunmaya imza attı. Uçanok, Kütahyalı'nın finansal zekasının çok farklı olduğunu ve hesabındaki parayla oynamayı sevdiğini iddia etti. Kütahyalı’nın ekranlardan uzak ve işsiz olduğu 2017-2020 yılları arasında bile o günün şartlarında yaklaşık 300 milyon TL'lik bir mal varlığına sahip olduğunu iddia eden avukat, dosyadaki asıl usulsüzlüklerin elektronik ödeme kuruluşları üzerinden döndüğünü ve müvekkilinin bunlardan haberdar olmadığını ileri sürdü.