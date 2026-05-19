Bunlar milletle alay ediyor olmalı! Rasim Ozan’ın avukatından "Hadi oradan" dedirten savunma
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Merve Uçanok, sıra dışı bir savunmaya imza attı. Uçanok, Kütahyalı'nın finansal zekasının çok farklı olduğunu ve hesabındaki parayla oynamayı sevdiğini iddia etti. Kütahyalı’nın ekranlardan uzak ve işsiz olduğu 2017-2020 yılları arasında bile o günün şartlarında yaklaşık 300 milyon TL'lik bir mal varlığına sahip olduğunu iddia eden avukat, dosyadaki asıl usulsüzlüklerin elektronik ödeme kuruluşları üzerinden döndüğünü ve müvekkilinin bunlardan haberdar olmadığını ileri sürdü.

“Yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Halk TV’de yer alan habere göre Kütahyalı’nın avukatı Merve Uçanok, savunmasında müvekkilinin suç işleme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü. Uçanok, Kütahyalı’nın operasyondan önce yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yaptığını hatırlatarak, “Müvekkil tanınan bir isim. Suç işleme isteği olsa banka hesaplarından bu kadar transfer yapması akıl tutulması olurdu” dedi.

Avukat Uçanok ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Müvekkil 2017-2020 yılları arasında işsizdi. Ancak bu tarihlerden önce zaten ciddi bir mal varlığı vardı. O günün şartlarında yaklaşık 300 milyon TL’lik bir mal varlığına sahipti. Müvekkilin farklı bir finansal zekâsı var. Hesabındaki parayla oynamayı seviyor.”

Savunmada, dosyada adı geçen Mehmet Güneş’in tutuklu olduğuna dikkat çekilirken, soruşturmadaki elektronik ödeme kuruluşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. Avukat Uçanok, “Meğer asıl olayın döndüğü firmalar bunlarmış. Müvekkil bunları bilmiyor. Müvekkile tanımadığı kişilerden de para gelmiştir” dedi.

Hakan şahin

Kendini akıllı zannedenlerin sayısı, gerçek aptallardan daha fazladır.

koparan

Servete bak servete..! 30 yıl devlete hizmet etti, dirsek çürüttü..! Türkiye cennet. Kanarya Adaları mübarek..!
