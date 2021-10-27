  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
7
Masumlar Apartmanı Gülben evlenecek mi?

2021-10-27 10:36:18
Masumlar Apartmanı Gülben evlenecek mi?

Masumlar Apartmanı izleyicileri Gülben’in evlenip evlenemeyeceğini merak ediyor. 25 yıldır sevgisini içinde büyüten Gülben, onca imkansızlara rağmen Esat ile bir ömür boyu mutluluk için evlilik kararı alıyor. Evliliklerinin önünde öyle çok engel olmasına rağmen Esat ve Gülben bu engelleri bir bir aşmanın derdine düşerken, Safiye de bu evliliğin mutlu sonlanması için elinden geleni yapmaya karar veriyor. Dizide sempatik hareketleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Gülben ile Esat’ın evlenip evlenemeyeceği de merak edilir oldu.

#1
Foto - Masumlar Apartmanı 44. bölümü ile yine izleyiciyi mest etti. Salı akşamlarının reyting dizisi Masumlar Apartmanı son bölümünde Gülben’in Esat’la evlenmesi öncesi yaşanan gerginilikleri ve Safiye’nin beklenmedik radikal kararı işlendi. Han’ın düğün hediyesi olarak vermek istediği daire için Esat’dan hiç beklenmedik tepkiyecek alan Gülben, evlilik işinin bozulmasından bir hayli korkmakta.

Masumlar Apartmanı 44. bölümü ile yine izleyiciyi mest etti. Salı akşamlarının reyting dizisi Masumlar Apartmanı son bölümünde Gülben’in Esat’la evlenmesi öncesi yaşanan gerginilikleri ve Safiye’nin beklenmedik radikal kararı işlendi. Han’ın düğün hediyesi olarak vermek istediği daire için Esat’dan hiç beklenmedik tepkiyecek alan Gülben, evlilik işinin bozulmasından bir hayli korkmakta.

#2
Foto - Babalarının bile tek kızlarının tek kurtuluşunun evlenip o tımarhaneden gitmek oldunu söylenmesi sonrası Han ve Safiye’nin ev hediyesinden vazgeçmesine neden oldu. Gülben’i yalnız bırakmak istemeyen ve düğünün olması için elinden geleni yapacağını söyleyen Safiye, beklenmedik bir karara imza attı ve damat bohçasını götürmek için Esat’ın evine gitmeye karar verdi.

Babalarının bile tek kızlarının tek kurtuluşunun evlenip o tımarhaneden gitmek oldunu söylenmesi sonrası Han ve Safiye’nin ev hediyesinden vazgeçmesine neden oldu. Gülben’i yalnız bırakmak istemeyen ve düğünün olması için elinden geleni yapacağını söyleyen Safiye, beklenmedik bir karara imza attı ve damat bohçasını götürmek için Esat’ın evine gitmeye karar verdi.

#3
Foto - Zor bir yolculuk sonrası Esat’ın evine gelen Gülben ve Safiye, ev girdiklerinde kendilerince tedbir almaya çalışsa da evdeki gelinlerin ısrarları ve hareketleri Safiye’yi krize sokmaya yetti. Safiye’nin Esat’ın babasının düğün işini kabul etmediğini düğün olursa Esat’a evlatlıktan reddedeceğini öğrenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Zor bir yolculuk sonrası Esat’ın evine gelen Gülben ve Safiye, ev girdiklerinde kendilerince tedbir almaya çalışsa da evdeki gelinlerin ısrarları ve hareketleri Safiye’yi krize sokmaya yetti. Safiye’nin Esat’ın babasının düğün işini kabul etmediğini düğün olursa Esat’a evlatlıktan reddedeceğini öğrenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

#4
Foto - Gülben ile Esat’ın düğün işi iyice sapa sararken, izleyiciler ise Gülben’in Esat ile evlenip evlenmeyeceğini merak ediyor. Gülben’in evliğine ilişkin net bilgiler dizinin ileriki bölümlerinde netlik kazanacak.

Gülben ile Esat’ın düğün işi iyice sapa sararken, izleyiciler ise Gülben’in Esat ile evlenip evlenmeyeceğini merak ediyor. Gülben’in evliğine ilişkin net bilgiler dizinin ileriki bölümlerinde netlik kazanacak.

#5
Foto - Madalyonun İçi kitabında Gülben evleniyor mu? Gülben’in Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer aldığı gibi Esat ile evlendiği görülmüyor daha doğrusu Masumlar Apartmanı’ın derlendiği Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Esat geçimiyor.

Madalyonun İçi kitabında Gülben evleniyor mu? Gülben’in Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer aldığı gibi Esat ile evlendiği görülmüyor daha doğrusu Masumlar Apartmanı’ın derlendiği Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Esat geçimiyor.

#6
Foto - Kitapta geçen bilgilere göre Gülben, komşularından birinin kardeşi olan Selami ile evleniyor. Daha önce bir evlilik yapan ve eşini hastalık nedeniyle kaybeden Selami Gülben’i görür görmez aşık oluyor. Selami ile Gülben’in evliliğine Safiye şiddetle karşı çıkıyor. Safiye bir süre sonra bu fikrinden vazgeçiyor ve Gülben ile Selami evliliğini onaylıyor. Gülben ve Selami evleniyor.

Kitapta geçen bilgilere göre Gülben, komşularından birinin kardeşi olan Selami ile evleniyor. Daha önce bir evlilik yapan ve eşini hastalık nedeniyle kaybeden Selami Gülben’i görür görmez aşık oluyor. Selami ile Gülben’in evliliğine Safiye şiddetle karşı çıkıyor. Safiye bir süre sonra bu fikrinden vazgeçiyor ve Gülben ile Selami evliliğini onaylıyor. Gülben ve Selami evleniyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Hortumla çırağını acımasızca dövdü
Yaşam

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Hortumla çırağını acımasızca dövdü

Şanlıurfa'da oto lastikçi ustasının, işten çıkmak istediğini söyleyen çırağını hortumla dövdüğü anlar sosyal medyada tepki çekti...
ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...
Medya

ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili flaş karar! EDHO 200. Bölüm beklenirken...

ATV'nin merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. Bölümünü bekleyenler büyük bir sürprizle karşılaştı...
Aliyev sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatladı
Gündem

Aliyev sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 büyükelçi rezaletiyle ilgili, "Öz kar..
Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?
Dünya

Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine adadığı Arizona doğumlu Jeff Flake'in hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin istemedi..
Yerli ve milli olarak üretildi! İlk operasyonunda büyük başarı
Teknoloji

Yerli ve milli olarak üretildi! İlk operasyonunda büyük başarı

Mardin'in Artuklu kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ilk kez kullanılan yerli ve milli VTOL İHA olan UÇBEY büyük başarı gösterdi. UÇBEY..
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor
Aktüel

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor

Perşembe günü Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olabileceğini belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay