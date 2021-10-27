Masumlar Apartmanı Gülben evlenecek mi?

Masumlar Apartmanı izleyicileri Gülben’in evlenip evlenemeyeceğini merak ediyor. 25 yıldır sevgisini içinde büyüten Gülben, onca imkansızlara rağmen Esat ile bir ömür boyu mutluluk için evlilik kararı alıyor. Evliliklerinin önünde öyle çok engel olmasına rağmen Esat ve Gülben bu engelleri bir bir aşmanın derdine düşerken, Safiye de bu evliliğin mutlu sonlanması için elinden geleni yapmaya karar veriyor. Dizide sempatik hareketleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Gülben ile Esat’ın evlenip evlenemeyeceği de merak edilir oldu.