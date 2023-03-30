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Hayat-Aktüel
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Mart'ın sonunda eğitime kar engeli!

2023-03-30 23:34:58
Mart'ın sonunda eğitime kar engeli!

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçenin tamamında ve 1 ilçenin bazı okullarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

#1
Foto - Mart'ın sonunda eğitime kar engeli!

Valilikten yapılan uyarıda, şu ifadeler yer aldı:

#2
Foto - Mart'ın sonunda eğitime kar engeli!

"İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ilçelerimizin tamamındaki okullarda, Fatsa ilçemizde; Aslancami İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Demirci İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu ile Yassıtaş Özel Eğitim Okulunda..

#3
Foto - Mart'ın sonunda eğitime kar engeli!

..31 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaklardır."

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