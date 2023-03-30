2023-03-30 23:34:58 Mart'ın sonunda eğitime kar engeli!
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçenin tamamında ve 1 ilçenin bazı okullarında eğitime ara verildiğini duyurdu.
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Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçenin tamamında ve 1 ilçenin bazı okullarında eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan uyarıda, şu ifadeler yer aldı:
"İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ilçelerimizin tamamındaki okullarda, Fatsa ilçemizde; Aslancami İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Demirci İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu ile Yassıtaş Özel Eğitim Okulunda..
..31 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaklardır."
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