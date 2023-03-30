Mart'ın sonunda eğitime kar engeli!

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Odatv HÜDA PAR'ı eleştireceğim derken büyük bir gafa imza attı. 17-25 aralıkta CHP'nin FETÖ kumpasına verdiği desteği unutarak HÜDA PAR'ı suçladı.

Oda TV bugün yaptığı bir haber ile yine rezil oldu. "Herkes Hizbullah'ı gördü ama... Bunu sadece Odatv yakaladı" manşeti ile Cumhur ittifak..