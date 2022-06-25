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Türkiye
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Marmaris ormanlarını yakan hainin babası gözyaşı döktü!

2022-06-25 09:28:44
Marmaris ormanlarını yakan hainin babası gözyaşı döktü! "Kendini yaksaydı..."

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası yürekleri dağlayan görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Yangın söndürme çalışmaları devam ederken hükümet olay yerine gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Muğla'ya hareket ederek çalışmaları inceledi, ormanlardaki son durumu takip etti. Bölgede açıklama yapan Erdoğan, idama dair dikkat çeken bir yorum yaptı. Yangına sebep olan kişinin tutuklandığını söyleyen Başkan Erdoğan,

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken hükümet olay yerine gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Muğla'ya hareket ederek çalışmaları inceledi, ormanlardaki son durumu takip etti. Bölgede açıklama yapan Erdoğan, idama dair dikkat çeken bir yorum yaptı. Yangına sebep olan kişinin tutuklandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Sadece ormanlar değil hayvanlar da bu yangından zarar görüyor. Sultan Fatih, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum' diyor. Bu tartışılmalı. İdam cezası konusu tartışılmalı ve üzerinde durulmalı" diye konuştu.

#2
Foto - Türkiye'yi derinden sarsan Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen orman yangınının faili Sacit Ayhan ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. suçunu itiraf etti. Alkollü olduğunu söyleyen S.A., Bördübet Saklı Köy bölgesindeki ormanlık alanı, ailesiyle arasındaki ticari husumetten dolayı yaktığını söyledi.

Türkiye'yi derinden sarsan Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen orman yangınının faili Sacit Ayhan ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. suçunu itiraf etti. Alkollü olduğunu söyleyen S.A., Bördübet Saklı Köy bölgesindeki ormanlık alanı, ailesiyle arasındaki ticari husumetten dolayı yaktığını söyledi.

#3
Foto - Ayhan'ın babası Kadir Ayhan ise olaydan haberi olunca üzüntüden hüngür hüngür ağladı. Marmaris Adliyesinde tutuklanan Kadir Ayhan,

Ayhan'ın babası Kadir Ayhan ise olaydan haberi olunca üzüntüden hüngür hüngür ağladı. Marmaris Adliyesinde tutuklanan Kadir Ayhan, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız ekmek yediğimiz ormanları yaktı" diye feryat etti.

#4
Foto - Marmaris’te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, “Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. ‘Akşama geleceğim’ dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün

Marmaris’te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, “Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. ‘Akşama geleceğim’ dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün" dedi.

#5
Foto - Baba Ayhan, “Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.

Baba Ayhan, “Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.

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