Marmara'da korkutan görüntü

Bazı vatandaşlar ise “Her sene olan bir mevzu. Bizim bildiğimiz bu deniz analarının yumurtlama dönemi var. Mayıs ayına doğru geçiyor. Müsilaj olmadığını sanıyorum. Böyle kıyı boyunca Altınova, Barbaros ve Şarköy’e doğru gidiyor. Açıklarda yok ama kıyılarda oluyor. Daha sonra kayboluyor. Bundan sonra müsilaj gelir mi bilemem. Bu da doğanın kanunu olacak bunlar. Buna ne belediye, ne hükümet, nede devlet engel olamaz” diye konuştu.