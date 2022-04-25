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Türkiye
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Marmara'da korkutan görüntü

2022-04-25 15:30:33
Marmara'da korkutan görüntü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber suda denizanaları da görüldü.

#1
Foto - Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge büründü. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi.

Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge büründü. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi.

#2
Foto - Denizde turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izlerken, duruma alışkın olan bazı vatandaşlar da her yıl böyle manzaralarla karşılaşabildiklerini, doğa olayı olduğundan dolayı buna engel olunamayacağını aktardı.

Denizde turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izlerken, duruma alışkın olan bazı vatandaşlar da her yıl böyle manzaralarla karşılaşabildiklerini, doğa olayı olduğundan dolayı buna engel olunamayacağını aktardı.

#3
Foto - Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınmasıyla beraber genelde biz bu turuncu renk ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan günlük ve taze balıklarını yesinler” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınmasıyla beraber genelde biz bu turuncu renk ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan günlük ve taze balıklarını yesinler” dedi.

#4
Foto - Kimi vatandaşlar da, “Bu her sene olan bir şey. 80’lerde, 70’lerde devamlı olan bir şey. Bu müsilaj falan değil yani. Yosunların sıcaklıklarla attığı bir olay. 1 ay sonra bir şey kalmayacak

Kimi vatandaşlar da, “Bu her sene olan bir şey. 80’lerde, 70’lerde devamlı olan bir şey. Bu müsilaj falan değil yani. Yosunların sıcaklıklarla attığı bir olay. 1 ay sonra bir şey kalmayacak" dedi.

#5
Foto - Bazı vatandaşlar ise “Her sene olan bir mevzu. Bizim bildiğimiz bu deniz analarının yumurtlama dönemi var. Mayıs ayına doğru geçiyor. Müsilaj olmadığını sanıyorum. Böyle kıyı boyunca Altınova, Barbaros ve Şarköy’e doğru gidiyor. Açıklarda yok ama kıyılarda oluyor. Daha sonra kayboluyor. Bundan sonra müsilaj gelir mi bilemem. Bu da doğanın kanunu olacak bunlar. Buna ne belediye, ne hükümet, nede devlet engel olamaz” diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise “Her sene olan bir mevzu. Bizim bildiğimiz bu deniz analarının yumurtlama dönemi var. Mayıs ayına doğru geçiyor. Müsilaj olmadığını sanıyorum. Böyle kıyı boyunca Altınova, Barbaros ve Şarköy’e doğru gidiyor. Açıklarda yok ama kıyılarda oluyor. Daha sonra kayboluyor. Bundan sonra müsilaj gelir mi bilemem. Bu da doğanın kanunu olacak bunlar. Buna ne belediye, ne hükümet, nede devlet engel olamaz” diye konuştu.

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