Marmara'da balıkçıları üzen gelişme!

"Marmara Denizi son 20 yılın en kötü yılını yaşadı" Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş da sıkıntılı bir sezonu geride bıraktıklarını dile getirdi. Karataş, balıkçıların bu sezon istediği avı gerçekleştiremediğini vurgulayarak, "Türkiye geneline baktığımız zaman Marmara Denizi son 20 yılın en kötü yılını yaşadı. Büyük balıkçı teknelerinden tutun en küçüğüne kadar zor bir sezon geçirdik. Birinci derecede 'çamur' dediğimiz olay genelde balıkçıların avlanmasına büyük engel teşkil etti." dedi. Marmara Denizi'nde oksijen seviyesinin her geçen gün azaldığını savunan Karataş, şöyle konuştu: "Önümüzdeki sezondan ümitliyiz ama yasaklara riayet etmek önemli. Bu yıl avlanamadık. Avlanamadığımız için de inşallah balık üremesi fazla olur diye ümit ediyoruz. Dalyanlar da torik, lüfer ve çinekopu kırmazlarsa, balık havyarını atabilirse önümüzdeki sezonun daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Ayrıca salgın sürecinde balığa büyük rağbet gösterildi ancak avlanan balıklar bu talebi karşılayamadı. Tuttuğumuz balıklardan ise iyi para kazandık." Balıkçı Emrah Bilir ise kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Balık fiyatları çok yüksekti ve balık kalitesi de düşüktü. O yüzden bu sorunlar işlerimize de yansıdı. Bunun için önlemler alınması, denetimlerin sıklaştırılması lazım. Denizlere erken yasak gelmesi gerekiyor. Yazın dahi ufak teknelerin balık tutmaması lazım." ifadelerini kullandı. Mustafa Erten de avladıkları balıklarda büyük bir düşüş yaşandığını anlattı. - "Karadeniz'den yoğun göç gerçekleşmedi" Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise balıkçıların önceki dönemlere nazaran zor bir sezon geçirdiğini söyledi. Sarı, hamsi avının geçen sezona göre düştüğünü belirterek, "Karadeniz'de balıkçılık fena sayılmaz. Ege ve Akdeniz'de de iyi sayılır. Marmara'ya geldiğimizde burada durum kötü. Çünkü Karadeniz'den yoğun göç gerçekleşmedi." diye konuştu. Bu sezon Marmara Denizi'nin geçen yıllara nazaran 2 derece daha yüksek sıcaklıkta kaldığını dile getiren Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sıcaklık yüksek ve yaklaşık 25-30 milyon insan Marmara Denizi çevresinde yaşıyor. Bunların bütün atıkları doğrudan ya da dolaylı denize gidiyor. Bunlar bol miktarda azot, fosfor taşıyor. Azot, fosfor miktarı artınca planktonlar çoğalıyor. Buna bağlı olarak sıcaklıklar da yüksek olduğu için müsilaj (deniz salyası) oluşumunu tetikliyor. Müsilaj balıkçıyı nasıl etkliyor? Ağını atan balıkçı ağını çekemiyor. Müsilaj ağın üzerini kapatıyor. Balıkçı ağını çekemiyor. Dolayısıyla Marmara'daki balıkçı bu nedenle tekrar mağdur oldu." Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güran ise bu sezon az balık tutulduğunu ancak değerinde satıldığını dile getirdi. Balıkçılardan Hüseyin Topçu da Kovid-19 sürecinin kendileri için zor geçtiğini anlatarak, "Önümüzdeki balıkçılık sezonlarından umutluyuz. Küçük balık çeşitlerine bakılırsa, gelecek sene bol miktarda av çıkacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.