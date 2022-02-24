2022-02-24 18:07:05 Marmara Üniversitesinde yangın
İstanbul-Kadıköy'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul-Kadıköy'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Acıbadem Caddesi'ndeki 5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.
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