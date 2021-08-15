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Marmara Gölü kuruma noktasına geldi! Eğer böyle giderse...

2021-08-15 13:38:23
Marmara Gölü kuruma noktasına geldi! Eğer böyle giderse...

Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi.

#1
Foto - Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.

#2
Foto - Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.

Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.

#3
Foto - DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle "yok" denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.

#4
Foto - Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen ağustos ve eylülde de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek,

Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen ağustos ve eylülde de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Normalde barajlarda 'ölü hacim' dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviyesi vardır.

#5
Foto - Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi.

Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi." dedi.

#6
Foto - Göl alanının tarım amaçlı işgali ve kaçak sulamanın tespiti için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Çınar,

Göl alanının tarım amaçlı işgali ve kaçak sulamanın tespiti için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Çınar, "Gölün su seviyesi düştüğünde ortaya çıkan alanlarda tarım yapanları tespit ettik ve gerekli cezai işlemlerin yapılması için kaymakamlıklara bildirdik.

#7
Foto - Bunlara kanunların emrettiği maddelere göre yaptırım uygulandı.

Bunlara kanunların emrettiği maddelere göre yaptırım uygulandı." diye konuştu.

#8
Foto - Çınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de Gördes Barajı'ndan 1 milyon metreküp suyu Marmara Gölü'ne verme talebini değerlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

Çınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de Gördes Barajı'ndan 1 milyon metreküp suyu Marmara Gölü'ne verme talebini değerlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

#9
Foto -

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin göle içme suyu hissesinden 1 milyon metreküp su salınması talebiyle alakalı, İZSU Genel Müdürlüğüne verdiğimiz yanıtta: 'Bu konuda kapsamlı bir teknik çalışma yapılması gerektiğini, Gördes Barajı'ndan salınacak 1 milyon metreküp suyun, toprak kanal ve tabii dere yatağından yaklaşık 33 kilometre yol katederek göle ulaşacağını, bırakılacak suyun uzun bir dönemdir suya aç olan bu güzergahta yatağın doygunluğa geçtikten sonra akışa geçeceğini, dolayısıyla 1 milyon metreküp suyun tamamının göle ulaşamayacağını, ulaşan kısmının ise sıcak geçen bu aylarda hızlıca buharlaşabileceğini, bu hususların ve İzmir'in içme suyu ihtiyacının da göz önünde bulundurularak talebin yeniden değerlendirilmesini' istedik."

#10
Foto - Göl kıyısında Salihli ilçesine bağlı kırsal Tekelioğlu Mahallesinin muhtarı Selim Selvioğlu da bu yaz gölün neredeyse tamamen kuruduğunu belirterek,

Göl kıyısında Salihli ilçesine bağlı kırsal Tekelioğlu Mahallesinin muhtarı Selim Selvioğlu da bu yaz gölün neredeyse tamamen kuruduğunu belirterek, "Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da. Gölde şu anda bir haftalık su kaldı.

#11
Foto - Bir hafta sonra tamamen kuruyacak. 2 yıl önce bu zamanlar doluydu, çevresindeki 7 köy bu gölden balık avlayarak geçiniyordu. Bu göl sayesinde Gediz Ovası, Menemen'e kadar sulanıyordu.

Bir hafta sonra tamamen kuruyacak. 2 yıl önce bu zamanlar doluydu, çevresindeki 7 köy bu gölden balık avlayarak geçiniyordu. Bu göl sayesinde Gediz Ovası, Menemen'e kadar sulanıyordu." diye konuştu.

#12
Foto - Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse ise göle artık

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse ise göle artık "tamamen kurudu" gözüyle baktıklarını anlatarak, "Şu anda tahminen 10 santimetre civarında su var.

#13
Foto - . O su da sadece karşı bölgede az bir alanda. Gölün doğu kısmı tamamen kurudu, yüzde 90'ı tamamen kurudu diyebilirim.

. O su da sadece karşı bölgede az bir alanda. Gölün doğu kısmı tamamen kurudu, yüzde 90'ı tamamen kurudu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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