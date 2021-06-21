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Marmara Denizi'ndeki seferberlik sürüyor

2021-06-21 18:45:10
Marmara Denizi'ndeki seferberlik sürüyor

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

#1
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.

#2
Foto - Temizliğin 12'nci gününde ekipler daha önce de yoğunluğun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı.

Temizliğin 12'nci gününde ekipler daha önce de yoğunluğun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı.

#3
Foto - Topçular Feribot İskelesi bölgesinde rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyinde biriken müsilaj, atık kabul gemisiyle alındı.

Topçular Feribot İskelesi bölgesinde rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyinde biriken müsilaj, atık kabul gemisiyle alındı.

#4
Foto - Bölgede bugün toplanan 62 metreküple, bugüne kadar il genelinde denizden alınan müsilaj miktarı 1622 metreküpe çıktı.

Bölgede bugün toplanan 62 metreküple, bugüne kadar il genelinde denizden alınan müsilaj miktarı 1622 metreküpe çıktı.

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