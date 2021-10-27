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Hayat-Aktüel
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Marmara Denizi'nde ulaşıma engel

2021-10-27 16:28:05
Marmara Denizi'nde ulaşıma engel

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz ulaşımda aksamalara neden oluyor.

#1
Foto - Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

#2
Foto - Rüzgar sebebi ile denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.

Rüzgar sebebi ile denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.

#3
Foto - Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamayacağını belirtti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamayacağını belirtti.

#4
Foto - Pehlivanoğlu, limanda ağ tamiri yapacağını söyledi.

Pehlivanoğlu, limanda ağ tamiri yapacağını söyledi.

#5
Foto - Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

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