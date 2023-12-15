  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Boks eldivenine benzeyen ilginç yaratık! Dünyada ilk kez görüldü: Denizin 500 metre altından çıkarıldı

Binlerce sincabı öldürme kararı aldılar

Türkiye'yi kuşatmak için yeni hamleyi yaptılar! Savaş uçakları, helikopterleri, gemileri, tankları, füzeleri gönderecekler

Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

''Burada hiçbir şey yok'' diye açıklama yapılmıştı! Dünyanın en büyük ikinci büyük keşfi o ilimizde yapıldı...694 milyon tonluk rezerv

ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

Kardeş ülke Kazakistan Türkiye'yi sattı! Çok büyük skandal çok

Ronaldo "O isme Türkiye'ye gitme" dedi! Ortalığı ayağa kaldıracak itiraf

Rus yetkiliden görülmemiş Türkiye tepkisi: Fiyatlar arttı

Volkswagen, efsane modeli artık üretmeyecek
Hayat-Aktüel
11
Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

2023-12-15 22:35:17
Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Marmara Denizi'nde lodosla birlikte gün yüzüne çıkan tehlikeye karşı uzmanlar uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Havaların sıcaklığı, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı gibi nedenlerle İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri ve Haliç'te görülen denizanası yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı.

#2
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Lodos ve poyrazın etkisiyle kıyılarda biriken denizanası görüntüleri herkesi tedirgin etti.

#3
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarıyla müsilaj arasında bir ilişki olduğunu söyledi.

#4
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Okyar, "Marmara Denizi ne yazık ki pek çok baskı altında olduğundan denizanası artışları, deniz renklenmeleri ve ya müsilaj gibi olaylar aslında Marmara Denizi'nin sessiz çığlıkları. Suyun üzerinde gördüğümüz denizanaları buz dağının görünen kısmı. Asıl stok suyun altında. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda asıl bolluğu 10 metre ve derinlerde gördük. Hamsi, sardalya, uskumru gibi balıkların stokları üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor" dedi.

#5
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Marmara Denizi kirlilik baskıları altında Denizanası artışlarıyla ilgili Prof. Dr. Okyar, "Marmara Denizi ne yazık ki son 50 yıldır çok ciddi kirlilik baskıları altında. Evsel, endüstriyel, tarım kökenli kirleticiler, Marmara Denizi'ni etkiliyor. Kıyısal alan tahribatı söz konusu. Buna bağlı olarak üreme alanını hayvan için genişletmiş oluyoruz çünkü sert zemine bunların larvaları ihtiyaç duyuyor. Son derece düşük oksijen koşullarında bile yaşayabilen canlılar. Dünya üzerindeki hayatta kalma başarısını gösteren en tecrübeli canlılar. Her türlü olumsuz çevresel koşula tahammül gösteriyor. Çevresel koşullar da bunların artışlarını destekleyecek şekilde değişiyor. Ortama yol yapmak, park yapmak, liman yapmak amaçlı taş, beton veya yapay bir madde koyduğunuzda bunların larvaları kendini oraya sabitleyip gelişimlerini sürdürebiliyorlar. Normalinde orada deniz anası gelişimi söz konusu olamayacakken deniz anası gelişmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Prof. Dr. Okyar, "Havalar da zaten çok fazla kontrol edemediğimiz bir dünya olarak sorun var ki, küresel ısınma. Sıcaklığın artışıyla birlikte Marmara Denizi'nin de su sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince sıcaklıkla birlikte bunların üreme metabolizmaları da hızlanıyor. Daha fazla yumurta dökmeye başlıyorlar. Aşırı artış yapan ay denizanalarının dışında farklı türler de var. Marmara Denizi ekosistemine girip artık dönem dönem aşırı artış gösteren pusula denizanası örneğin bahar döneminde aşırı artış gösteriyor. Doğal olarak Marmara Denizi ne yazık ki pek çok baskı altında olduğundan dolayı bu tarz denizanası artışları olsun, deniz renklenmeleri olsun ve ya müsilaj gibi olaylar aslında Marmara Denizi'nin sessiz çığlıkları diyebilirim. Ben kirliyim, hastayım, gerekli müdahaleleri en yakın zamanda yapın demenin en görsel hali. Denizanaları da bu yüzden artış gösteriyor" diye konuştu.

#7
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

"Denizanasıyla müsilaj arasında bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz" Prof. Dr. Okyar, "Bütün müsilajı oluşturan faktörler doğru zamanda bir araya geldiğinde her an yine müsilaj oluşabilir. Bilim insanları olarak bunlar bizim korkumuz. Su altında ufak da olsa müsilaj kalıntılarını görüyoruz. Umudumuz bunların tekrar 2021 yılındaki hale dönüşmemesi. Bir katolizör rolü var. Oluşturan etken değil ama oluşmasına sebebiyet veren faktörleri aktive ediyor. Doğal olarak denizanasıyla müsilaj arasında bir ilişki olduğunu şu an için söyleyebiliriz" dedi.

#8
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Balık stoklarını etkiliyor Prof. Dr. Okyar, "Balık yumurta ve larvalarını tükettiği için özellikle hamsi, sardalya, uskumru gibi balıkların stokları üzerinde çok ciddi bir baskı yapıyor. Suyun üzerinde gördüğümüz denizanaları buz dağının görünen kısmı. Asıl stok suyun altında. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda asıl bolluğu 10 metre ve derinlerde gördük. Yüzeyde biz sadece çok az bir kısmını görüyoruz. Lodos estiğinde Marmara Bölgesi'nin kuzey bölgelerinde yığılır, poyraz estiğinde daha çok güney kısımlarında yığılır ve kıyısal alanlarda biz bunları daha fazla görürüz" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

"Balık yerine çöp topluyoruz" Olta balıkçısı Muhammet Kabil, "Denizanası çok fazla olduğu zaman attığımız kurşunlar dibe inmiyor, takılıp kalıyor. Haliyle balığa da ulaşamıyoruz. Geçen gemiler sağ olsun ne var ne yok boğaza döküyorlar. O da gelip karaya vuruyor. Olta atıcıları olarak da biz çöp topluyoruz, balık yerine" dedi.

#10
Foto - Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanlar açıkladı: Büyük tehlike!

Bilal Dilek, "Zaman zaman daha çok kirli oluyor. Şu an temiz gibi gözükse de ara ara poşetler, plastikler, onlar daha çok oltaya geliyor. Denizanasından daha çok plastik var. Lastik, tekerlek, onların bile oltamıza geldiği oldu" diye konuştu.

Beslemeyin asın bunları! Her detayı ahlaksızlık: Zinadan doğan bebeğini çöpe attı savunması 'pes' dedirtti
Yerel

Beslemeyin asın bunları! Her detayı ahlaksızlık: Zinadan doğan bebeğini çöpe attı savunması 'pes' dedirtti

Kayseri’de sosyal medyada tanıştığı şahısla yaşadığı gayrimeşru ilişki rezaletinin ardından yeni doğan bebeğini battaniyeye sararak, çöp kon..
Polat çifti paravanmış! Arkalarından kumar baronları çıktı!
Gündem

Polat çifti paravanmış! Arkalarından kumar baronları çıktı!

Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni b..
Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi
Dünya

Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi

Finlandiya, Rusya ile doğu sınırındaki iki kontrol noktasından onlarca sığınmacının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.
Maalesef Rusya geliyor! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir

Maalesef Rusya geliyor! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir
AB 'savaşa hayır' diyemedi
Dünya

AB 'savaşa hayır' diyemedi

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazzede ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nede..
Cem Küçük canlı yayında çılgına dönerek açıkladı: İki dev şirket daha iflas etti! 450 bin insan mağdur

Cem Küçük canlı yayında çılgına dönerek açıkladı: İki dev şirket daha iflas etti! 450 bin insan mağdur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23