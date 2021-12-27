Marketlere fahiş fiyat denetimi

Kilis Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de kentte faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler kapsamında sebze, meyve ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatlarını hem de gramaj değerlerini inceledi. Döviz kuru düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Kent genelinde yaklaşık 3 aydan bu yana 304 işletmede 5 bin 830 üründe fiyat denetimi, 1462 üründe ise haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. 156 üründe de haksız fiyat olduğu değerlendirilerek, haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi.