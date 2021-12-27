  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
3
Marketlere fahiş fiyat denetimi

2021-12-27 16:15:12
Marketlere fahiş fiyat denetimi

Adıyaman, Kilis ve Malatya'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor. Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetim yaptı. Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını raporlayan ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluklarını inceledi. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Kılınç, kentteki ekipler ile birlikte marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatlı etiket denetimi yaparak vatandaşın cebini düşündüklerini söyledi. Ticaret Müdürü Ömer Uslu da denetimleri sadece bugüne özel değil her gün yaptıklarını belirtti.

#1
Foto - Kilis Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de kentte faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler kapsamında sebze, meyve ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatlarını hem de gramaj değerlerini inceledi. Döviz kuru düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Kent genelinde yaklaşık 3 aydan bu yana 304 işletmede 5 bin 830 üründe fiyat denetimi, 1462 üründe ise haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. 156 üründe de haksız fiyat olduğu değerlendirilerek, haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi.

Kilis Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de kentte faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler kapsamında sebze, meyve ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatlarını hem de gramaj değerlerini inceledi. Döviz kuru düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Kent genelinde yaklaşık 3 aydan bu yana 304 işletmede 5 bin 830 üründe fiyat denetimi, 1462 üründe ise haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. 156 üründe de haksız fiyat olduğu değerlendirilerek, haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi.

#2
Foto - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatını karşılaştırdı. Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, fiyatlarla ilgili tutanak tuttu. Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da indirimin anında yansıtılması uyarısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatını karşılaştırdı. Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, fiyatlarla ilgili tutanak tuttu. Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da indirimin anında yansıtılması uyarısında bulundu.

Turgay Güler açıkladı: Doları 18'den alan iş adamları Erdoğan'a yalvarıyor
Medya

Turgay Güler açıkladı: Doları 18'den alan iş adamları Erdoğan'a yalvarıyor

Gazeteci Turgay Güler, dolar daha da yükselecek diye Merkez Bankası'ndan 18 TL'ye dolar alan iş adamlarının şimdi koşa koşa Cumhurbaşkanı Re..
Fatih Erbakan partisinin ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Fatih Erbakan partisinin ittifak kararını duyurdu

eniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak tutumuyla ilgili olarak sürpriz bir açıklama yaptı.
Panik atak nasıl geçer?
Sağlık

Panik atak nasıl geçer?

Panik atağın temel özelliği, aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetler..
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi gelişme! Az önce dünyaya ilan edildi
Gündem

Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi gelişme! Az önce dünyaya ilan edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki uçuşların kısa bir süre sonra başlayacağını açıkladı...
Pencerede ölümüne temizlik
Aktüel

Pencerede ölümüne temizlik

Adana’da bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, ölüme davetiye ..
O yazar açıkladı: Eğer bunlar olursa erken seçim olur
Medya

O yazar açıkladı: Eğer bunlar olursa erken seçim olur

Mehmet Barlas, erken seçimle ilgili ortada dolaşan iddialara noktayı koydu. "Parlamento'daki çoğunluk yani 360 milletvekili istemeden erken ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay