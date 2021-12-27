2021-12-27 16:15:12 Marketlere fahiş fiyat denetimi
Adıyaman, Kilis ve Malatya'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor. Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetim yaptı. Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını raporlayan ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluklarını inceledi. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Kılınç, kentteki ekipler ile birlikte marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatlı etiket denetimi yaparak vatandaşın cebini düşündüklerini söyledi. Ticaret Müdürü Ömer Uslu da denetimleri sadece bugüne özel değil her gün yaptıklarını belirtti.