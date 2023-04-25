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Ekonomi
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Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

2023-04-25 15:27:21
Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

Et fiyatlarındaki düşüş kasaplarda görülmezken Et ve Süt Kurumu'ndan önemli bir adım geldi.

#1
Foto - Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

Et ve Süt Kurumu (ESK) Toplantı Salonu'nda Kurum ile Ankara PERDER arasında ucuz et satışına ilişkin protokol imzalandı.

#2
Foto - Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

Kayhan, buradaki konuşmasında, ESK'nin kırmızı et piyasasını düzenleme görevi olduğunu ifade ederek, "Aralık 2022'den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini incelemiştir.

#3
Foto - Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140'ın üzerinde olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

#4
Foto - Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

Kırmızı ette arz talep dengesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarının bildiren Kayhan, bu kapsamda ilk etapta 85 bin başlık canlı hayvan alımı sözleşmesi imzaladıklarını, canlı hayvanların ülkeye girişlerinin başladığını dile getirdi.

#5
Foto - Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

Kayhan, diğer tedbirin ise karkas et ikamesi olduğuna işaret ederek, 4 bin 500 tonluk karkasın ülkeye girişinin sağlandığını kaydetti.

#6
Foto - Market hamlesi geldi! İndirimli et ve kıyma verilecek

Müdahalenin etkin olmasının perakende grubunun arz yelpazesinin genişlemesiyle çok yakından ilgili olduğunu belirten Kayhan, bu kapsamda İstanbul PERDER ile indirimli kıyma ve kuşbaşı satışı için sözleşme imzaladıklarını anımsattı.

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